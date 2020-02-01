屁孩慫恿「敢就把火點下去」 友人瞬間燒成火球

屁孩慫恿人家玩火，害別人被燒成火球，部分皮膚喪失排汗功能。（情境照）

2020-02-02 00:04:01

〔記者吳政峰／台北報導〕沒有常識很危險！詹姓屁孩2017年間跟謝姓友人嬉鬧，謝男見他手上拿著裝滿汽油的量杯，慫恿「敢就把火點下去」，沒想到詹男竟然真的拿出打火機點燃汽油，頓時火勢爆發，他嚇到丟掉量杯，裡面的汽油被甩到一旁的曾姓友人背上，曾男當場被燒成火球，全身30%灼傷，排汗功能喪失。高等法院認為詹男觸犯過失傷害罪，判刑5月，得易科罰金15萬元。

2017年7月間，詹男拿著裝滿1公升汽油的量杯，準備幫自己的機車加油，謝男見狀跟他嬉鬧、鬥嘴，揶揄「沒錢加油，乾脆把摩托車燒掉就好」，並慫恿「敢就把火點下去」，沒想到詹男毫無常識，竟然真的掏出打火機點燃汽油，火勢瞬間爆發。

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溫度極高，詹男嚇壞了，趕緊扔掉手中的量杯，未料，帶著火的汽油噴濺到坐在旁邊的曾男身上，曾男全身著火，痛得在地上打滾，等到火勢完全撲滅，他皮膚已經有三成遭到火焰紋身，部分永久緊縮，喪失排汗功能。

謝男痛斥詹男玩火玩到曾男著火，「吃這麼大了，不知道汽油不能點火嗎？」，詹男知道鑄下大錯，前往曾男家致歉，跟曾父說「阿叔，不好意思，是我點火燒到你兒子的」，並簽下賠償書，豈料，案件到了法院，詹男突然大翻供，辯稱「我沒有點火，不知道為何曾男會受傷」。

高院合議庭調閱證人筆錄及卷宗，認定詹男確實玩火害到曾男，過失傷害罪成立，不過，合議庭認為一審新竹地院判刑6月太重，考量他情節並非卑劣，亦有和解意願，評議後改判刑5月，全案確定。

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