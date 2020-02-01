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高雄薛警官被跟蹤 查出同僚2線3星警官洩露行蹤

高雄薛警官肇逃不起訴但察覺被跟蹤，查出疑似同僚2線3星警官所洩露，依法函送偵辦。（記者黃良傑攝）

高雄薛警官肇逃不起訴但察覺被跟蹤，查出疑似同僚2線3星警官所洩露，依法函送偵辦。（記者黃良傑攝）

2020-02-01 23:45:10

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警局薛姓警官去年10月被控肇逃，薛男喊冤強調自己被撞，見對方無恙才離開現場，事後獲不起訴還清白，但薛懷疑對方動機不單純，不滿含冤調職處分，陳情市警局追查發現疑有案外案，撞警的陳姓騎士疑受詹姓通緝犯教唆尾隨，詹男落網說出薛行蹤得自2線3星警官，詹叫小弟跟蹤若發現薛酒駕，便舉報並向媒體爆料。

薛姓警官於去年10月1日晚間，陪主管參加志工幹部聚餐，餐敍後騎車返家途中，在前金區被陳姓騎士擦撞，薛自認沒酒駕而是對方撞他，見對方口氣不佳，不想生事便離去，不料，竟反被告肇事逃逸，薛酒測值0，大聲喊冤，仍依肇逃罪嫌函送法辦，檢方認為薛被撞並無過失或故意，最後不起訴處分，但仍遭暫時調離現職。

薛姓警官感覺有異，友人也提醒他，是不是在餐廳時就被跟蹤？懷疑對方誣陷，加上陳姓騎士事後還找民代，頗有針對性，督察室接獲陳情也覺應調查、釐清，果然查出詹男涉嫌敎唆，但為何知道薛參加志工幹部聚餐，進而尾隨控薛肇逃，最後竟查出消息來源，疑由2線3星警官所洩。

這名警官否認敎唆，也不知詹姓友人遭通緝，坦言當時沒想太多，曾把薛聚餐的地點傳給詹，不清楚薛會不會到，也不知後來發生什麼狀況，他相當自責，蒙受不白冤的薛警官，感謝還他清白並表示追究到底，2線3星警官被控洩密罪嫌函送偵辦。

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