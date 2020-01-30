侵占義警分隊顧問費？前新北市偵查隊長林國雄無罪確定

新北市警瑞芳分局前偵查隊長林國雄無罪確定。（資料照）

2020-01-30 10:34:43

〔記者楊國文／台北報導〕新北市警瑞芳分局前偵查隊長林國雄，被控利用管理義勇警察分隊業務機會，侵占9萬4640元顧問費，遭基隆地檢署依違反貪污治罪條例的「利用職務機會詐取財物」等罪起訴，基隆地院認定罪證不足，判林無罪。檢方上訴後，高等法院認同一審見解，今仍判林無罪，全案確定。

林國雄被控於2016年至2017年8月間，擔任新北市警局瑞芳分局偵查隊長期間，負責管理瑞芳義勇警察分隊事務，聘請30餘名地方仕紳擔任顧問，每名顧問需繳交2萬元顧問費。

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基隆地檢署起訴認定，林明知義勇警察分隊提供給偵查隊的款項，僅限於偵查隊公務使用，仍向岳母購買比賽頭等茶1斤及茶油60瓶與罐頭塔等總價5萬8100元，向義勇警察分隊請款，領走5萬8100顧問費。

林還被控拿餐會收據及自己買來送人、做公關的海鮮禮盒收據，甚至拿著非偵查隊或義勇警察分隊辦的餐費發票來請款，再領走3萬6540元顧問費，檢方因此認定，林利用管理義勇警察分隊業務機會，共侵占9萬4640元顧問費。

林應訊否認犯罪，辯稱瑞芳義警分隊屬民間社團，經費來源係顧問團捐助，並非公款，也未歸入瑞芳分局或其他公務機關的公款帳戶內，乃私人民間財產，相關經費請款、運用均由其他同仁負責，與他無關。

基隆地院根據義勇警察分隊分隊長等多人的證詞，認為檢方所舉事證，不足以證明林有檢方所指控貪污犯行，因此判林無罪。檢方不服，上訴高等法院。

高院審理後，維持一審見解，仍認定並無林貪污事證，今上午判林無罪確定。

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