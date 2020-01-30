參加捐血活動獲獎 狼父猥褻女兒躲過坐牢

男子涉嫌猥褻女兒，因長期參與公益活動，被高雄高分院宣告緩刑。（情境照）

2020-01-30 07:29:49

〔記者鮑建信／高雄報導〕離婚2年多男子，以檢查發育為由，涉嫌撫摸就讀國小女兒胸部，被高雄地院依強制猥褻罪，判刑3年10月，案經上訴高雄高分院後，改判徒刑2年，並宣告緩刑4年，理由是他長期參與捐血活動獲獎等，可上訴。

這名父親與妻子分手後，約定就讀國小的女兒由妻子監護、扶養照顧，但每個月第2週週六晚上至週日晚間，他可探視女兒並帶她返回居所同住1天。

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2017年6 月10日、11日，被告在高市住處2樓房間，以檢查發育為由，逕自伸手進入女兒衣服內觸摸胸部，被害人雖表示「不要」等語，他卻未理會仍持續動作，直到她撥開其父之手始作罷。

此外，同年12或13日，被告又趁僅2人相處之際，再度萌生色慾，先移開女兒放在胸前交叉防衛的雙手，再將伸手撫摸胸部，其女因感到不適而用力推開他的手後，表示「我不喜歡這樣」等語，被告始停止，並要她不要跟媽媽說。

高雄高分院合議庭指出，被告獲得女兒諒解，已撤回告訴，並審酌被告沒有前科，又長期參與捐血活動，獲得台灣血液基金會績優狀、衛生福利部獎狀，足認被告素行非差，平日不是沒有無助人之心，宣告緩刑，期間交付保護管束，並接受法治教育。

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