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賭場春節迎財神...迎到警察 藏身納骨塔旁73人被逮

賭場藏身納骨塔旁，仍逃不過警方法眼，一口氣逮回73人。（記者黃良傑翻攝）

賭場藏身納骨塔旁，仍逃不過警方法眼，一口氣逮回73人。（記者黃良傑翻攝）

2020-01-30 00:12:49

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警方今宣布破獲大型賭場，一舉逮獲吳姓負責人、莊家、賭客共73人，賭場藏身於大社區的慈恩堂納骨塔旁，一處資源回收場空地，簡陋不起眼的帳篷賭場，被查扣79萬餘元現金賭資，綽號「紅帥」吳姓負責人、楊姓莊家，各依5萬、3萬元交保。

據了解，該大型賭場在春節期間，都是每天下午2點開張，一直供賭客拼搏到隔天清晨6點，仁武分局獲報規劃口袋戰術，今天凌晨持搜索票包圍賭場，吳姓負責人及楊姓莊家等12名工作人員，被依賭博罪移送法辦，另61名賭客被依違反社維法每人開罰9000元，警方指該賭場涉用象棋賭「12粒馬」，賠率約1比10。

警方指出，賭場竟規劃把風組、守望組、巡邏組，工作人員人手一支無線電，賭客有專車接送，把風組確認無誤，遙控打開厚重鐵門，守望組採定點監控賭場內外狀況，機車巡邏組在賭場外300公尺內巡邏，一有風吹草動立刻無線電回報，驅散賭客防止警方查緝。

檢警兵分3路前往搜索，喝令賭客不許動，賭客仍然失控亂竄，警方以優勢人力圍捕，並當場查扣6支無線電、12支手機及賭具等證物，查扣抽頭金、賭資約10萬2000元，另清查賭客身上約69萬元現金，包括賭場人員、賭客79人全數落網。

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