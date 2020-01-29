消防猛男拍片吸睛 臉書好友暴增卻讓他苦惱

今年34歲的張福麟從事消防工作約13年，早期曾在新北特搜隊服務，2016年請調回故鄉台南，目前在第五大隊安檢隊任職。（記者萬于甄攝）

2020-01-29 09:19:43

〔記者萬于甄／台南報導〕台南市消防局第五救災救護大隊為宣導「防範一氧化碳」，找來安檢隊消防員張福麟拍攝宣傳片，不僅翻玩中醫診所廣告梗，張福麟也在影片中大方展現結實的好身材，雖成功達到吸睛效果，但其臉書好友卻突增50多名「男網友」，讓張福麟只能苦笑，「真的有些吃不消」。

今年34歲的張福麟，警專23期畢業，從事消防工作約13年，早期曾在新北特搜隊服務，2016年請調回故鄉台南，目前在第五大隊安檢隊任職，日前為協助拍攝「防範一氧化碳」宣導片，與成大醫院急診部醫師方品惠合作，但網友目光焦點卻全鎖在張福麟的胸肌與好身材。

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張福麟表示，以往在外勤分隊服務，擁有好體力也是保護自己的一種方式，因此養成每天早上6點就會起床運動，即便現轉往內勤單位服務，運動習慣仍未間斷，加上平時在飲食上對澱粉、碳水化合物等較為忌口，沒想到練著練著身材就也跟著結實。

他也靦腆的說，以前曾拍攝過新北消防月曆，雖不是第一次面對鏡頭，不過，這次拍完宣導片後，臉書卻湧入好多「男網友」想加好友，有些甚至直接打電話到安檢隊說「想認識、要找他聊天」，真的是好氣又好笑，不僅讓他嚇了一跳，也很苦惱、無奈。

張福麟認為，拍宣導片若可提升民眾對防災安全的意識，未來有需要，他還是會願意協助；此次，拍攝的內容以預防一氧化炭中毒為主，說明家中熱水器應注意的安裝、檢修細節等，並提醒民眾2020年補助遷移熱水器，從1月1日開始至4月30日，有需要的民眾可洽詢各消防分隊。

南市消防局第五救災救護大隊安檢隊隊員張福麟，日前協助拍攝宣導片，結實的好身材意外引起網友關注。（記者萬于甄攝）

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