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逆子縱火母死姐重傷 警凌晨逮獲送辦

涉嫌縱火的林嫌被移送法辦。（記者劉慶侯攝）

涉嫌縱火的林嫌被移送法辦。（記者劉慶侯攝）

2020-01-29 09:17:44

〔記者劉慶侯／台北報導〕昨日間在新北新店中興路三段發生的彩券行遭縱火案，警方今日在北市逮獲涉嫌的36歲林姓男子；警方初步調查，疑是有躁鬱症的林嫌和姐姐發生口角爭執，氣憤下在母親經營的彩券行內惡意縱火發洩情緒，結果造成母親逃生不及葬身火窟，姐姐則是受到重傷，仍在急護觀察中。

昨日晚上9點4分，新北市消防局獲報，新店中興三路發生火警，立即出動33輛消防車、6輛救護車及122名消防人員前往救援，發現老舊公寓1樓的彩券行冒出熊熊大火和濃煙，經佈水線搶救，半小時內控制、撲滅火勢。

救難人員在起火現場救出兩名婦女，其中，年紀稍長的婦人全身有百分之36的燒燙傷，失去生命跡象，另較生輕的女子四肢3度燒燙傷，但意識清醒，送往新店慈濟醫院急救。

警消勘驗火場，確認起火的彩卷行燃燒面積約60平方公尺，隔壁的洗車場也遭到波及，燃燒面積約10平方公尺。

警方調查，位在新北市新店中興路三段的彩券行，是由67歲林姓老闆和63歲楊姓妻子共同經營，兩人育有37歲林女，和36歲林嫌。但因林嫌近年疑似罹患精神方面疾病，有時和家人關係緊張。

警方找到彩券行林姓老闆查訪，據對方供稱，事發時他正在店裡跟女兒說話，兒子疑似誤會是在說他的壞話，一話不說就衝出門，沒想到回家時卻是買汽油狂潑，女兒嚇到立刻往屋內衝，他則衝上前與兒子拉扯卻沒拉住，不幸讓兒子成功點火。

新店警局訊後則組成專案小組，沿路調閱街頭監視器循線追查，發現林男犯案後搭乘捷運到西門町，研判對方可能投宿於附近旅館，今日日凌晨3時30分在中華路一間旅館將他查獲，將依殺人及公共危險罪嫌移送法辦。

新北市新店昨日晚發生彩券行遭縱火一死一重傷的悲劇。（資料照）

新北市新店昨日晚發生彩券行遭縱火一死一重傷的悲劇。（資料照）

新北市新店昨日晚發生彩券行遭縱火一死一重傷的悲劇。（資料照）

新北市新店昨日晚發生彩券行遭縱火一死一重傷的悲劇。（資料照）

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