澎湖傳疑似感染武漢肺炎 4人負壓病房隔離

2020-01-26 00:53:02

〔中央社〕衛福部澎湖醫院與三總澎湖分院，昨天晚間各分別通報有一起疑似武漢肺炎病例，98年次女性和38歲女性及先生與小孩一共4人，均採取檢體，並收治負壓隔離病房，今天將送台北檢驗。

澎湖縣長賴峰偉對於澎湖傳出疑似武漢肺炎病例，指示衛生局指揮中心提升至2級開設，提高疫情監控，即使在春節期間，仍不可鬆懈。

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澎湖縣政府指出，部立澎湖醫院通報一名98年次女性，1月11日至18日到蘇州旅遊，昨天出現咳嗽、體溫38.7度，院方執行X光檢查，並採集檢體送三總澎湖分院。

另外，三總澎湖分院亦通報一名38歲女性，日前前往大陸上海，年前與家人返鄉過年，出現咳嗽、發燒病狀，包括她的丈夫與小孩，院方已執行檢查，並收治在負壓隔離病房，採集咽喉檢體送驗，以確認是否為新型冠狀病毒。

賴峰偉呼籲鄉親這段期間避免前往大陸，並提醒民眾自武漢或鄰近地區入境，14日內如有發燒及類流感症狀者，應盡速就醫，並主動告知旅遊史、接觸史等。未據實通報，依傳染病防治法處1萬元至15萬元罰鍰。

此外，請民眾做好防疫工作：戴口罩、勤洗手、避免接觸禽畜、避食生肉生蛋、避免至空氣不流通或人潮擁擠場所。（編輯：劉學源）

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