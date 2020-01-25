案件審18年沒下文…當事人查進度 竟是書記官「吃案」

士林地院一名李姓書記官竟擅自歸檔卷宗，導致案件遲延18年未審理。（資料照）

2020-01-25 18:14:49

〔記者吳政峰／台北報導〕廖姓男子1998年向士林地院提起給付工程款民事告訴，士院同年裁定移送嘉義地院管轄，未料承辦的李姓書記官未依照法官列載的地址寄送裁定，也未把卷宗移送嘉院審理，擅自歸檔，直到2016年間廖男查詢進度，才知道案件延遲18年未審理，氣得向司法院與監察院提出檢舉，公懲會審理後認為李員應作為而不作為，判撤職並停用2年。

未送達裁定 擅將卷宗歸檔

士院1998年受理該案，裁定移送嘉院審理，詎料李員未依法官列載的被告公司法定代理人住所地送達裁定，也沒有對廖男的住所地送達裁定，更沒有把卷宗移送嘉院審理，拖到2003年，李員竟然擅自把該案卷宗歸檔，裝作什麼事都沒發生。

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直到2016年間，廖男覺得奇怪，不解案件審了18年怎麼都沒下文，向士院查詢此事，才驚知上情，士院趕緊亡羊補牢，指派另名書記官把案件送給嘉院審理，嘉院同年判決被告應給付廖男24.9萬元工程款，但因被告公司早已於2009年間廢止登記，廖男求償無門，憤而向司法院及監察院提出檢舉，並於2018年向士院請求國賠。

監察院審查後認為違失明確，提起彈劾送交公懲會懲戒，公懲會評議認定李員違反公務員服務法「公務員執行職務，應力求切實，不得畏難規避，互相推諉或無故稽延」之旨，行為貽誤公務，導致不良後果，嚴重損害政府信譽，決定判撤職停用2年。

李員未答辯，因他之前偽造一起侵權行為損害賠償通知書，已被士院考績委員會議決1次2大過免職，並經最高行政法院判決確定執行免職，早已丟官，所以公懲會的懲戒對他而言並無影響，反而是當事人廖男超倒楣，向士院聲請國賠二度遭拒，去年底判決確定，平白損失24.9萬元。

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