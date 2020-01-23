隊長1人壓制12少年 聚眾鬥毆竟是因為「小屁孩」

2020-01-23 17:23:33

〔記者林嘉東、吳昇儒／基隆報導〕林姓少年小年夜凌晨與友人買消夜，見張姓少年一群人在嬉鬧，脫口一句：「小屁孩」，引起張少不滿，撂人來「教訓」林，恰巧被路過的偵查隊長黃柏銘撞見，及時喝斥、壓制張等人囂張氣焰，阻止一場鬥毆。

目擊者指出，今天凌晨0時許，基隆市安樂區基金一路麥當勞旁湧來一批青少年，被附近訪友的基隆市警四分局偵查隊長黃柏銘撞見。

黃隨見一名少年遭多名少年團團圍住，還遭其中一人出手毆打頭部，黃隨即上前一把抓住動手的男子，並喝斥在場其餘男子「警察，不要動！」等支援警力趕抵。支援警力陸續趕抵後，將在場12名男子全數帶回。

據悉，雙方衝突原因是，林姓少年與1名友人至麥當勞買消夜，排隊時見張姓少年與人喧嘩嬉鬧，脫口而出：「小屁孩」，引起張少不滿，暗自打電話給張姓男子前來教訓林。

張接到電話電呼多名男子趕抵，確定嗆林少的是誰後，與張少等10人將林少等2人團團圍住，出手毆打林少頭部，即被黃柏銘一把捉住、制止。

警訊後，將張少等10人依妨害秩序罪送辦，成為修法後基隆首件因妨害秩序罪被法辦案件。

黃柏銘指出，新修訂的刑法150條妨害秩序罪已於今年1月15日實施，新法對於在公共場所或公眾得出入場所聚集3人以上，施強暴脅迫者，不論在場助勢之人或首謀及下手實施者皆有刑責，並提高罰金上限與增訂加重處罰對象，罰金由300元提高到10萬元。

黃強調，新法另對「意圖供行使之用而攜帶凶器或其他危險物品」、「因而致生公眾或交通往來危險」等危險行為，最重可處7年半有期徒刑。

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