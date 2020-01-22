搞丟皮包10萬現金失而復得 韓客：在韓能找回包就不錯了！

2020-01-22 16:32:58

〔記者林嘉東／新北報導〕「太不可思議！」韓國籍金姓女遊客昨天來台取回月餘前遺失名牌包BURBERRY，打開一看皮包內台幣、美金、韓幣現金，換算台幣逾10萬元，顯露不敢置信神情說：「這在韓國能找回皮包就不錯了！」

金姓女遊客去年12月初與女兒來台觀光，離境前幾天，搭公車至新北市瑞芳區觀光時，不慎搞丟價值萬餘元BURBERRY名牌皮夾，皮夾內還有台幣、美金、韓幣現金逾10萬元台幣；由於隔天就要離境，只能抱憾返韓。

瑞芳警方在金離境後，受理民眾報案撿到金遺失的公車上的皮夾，皮夾內還有5千多元台幣、40多萬元韓幣與美金，換算合計10餘萬元台幣。

瑞芳偵查隊偵查佐蔡依其發現皮包內有多張名片，透過名片上的EMAIL發送多封訊息，試圖聯絡金婦，但都石沉大海。

直到接到一封金的親戚表示願意居間協助聯繫，好不容易才找到金婦，當失主聽到皮包內現金完好如初，沒丟一塊錢，簡直不敢相信。

金婦告訴警方，皮包內有她和女兒在十分放天燈的照片一定會再次來台取回。

金婦昨天和女兒抵瑞芳分局，看到皮包內的照片與現金，顯露不敢置信表情說：「太不可思議！」、「這在韓國能找回皮包就不錯了！」

金婦不斷感謝蔡依其的用心，更表示以後會常到台灣遊玩，也會介紹親友一定要到這個親切、熱誠的國家旅遊。

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