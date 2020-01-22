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王令麟想出國聲請解除限境 高院駁：國內旅遊有助促進觀光

王令麟想出國過年聲請解除限制出境遭高院駁回。（資料照）

王令麟想出國過年聲請解除限制出境遭高院駁回。（資料照）

2020-01-22 13:49:07

〔記者楊國文／台北報導〕5年前爆發台北監獄等監所官員爆發貪瀆弊案，東森集團總裁王令麟、秘書胡曉菁均被依行賄罪判2年2月徒刑，全案已上訴高等法院審理中。王令麟日前以遭限制出境、出海達4年多時間，已安排與親友於農曆春節初一起至初四（25日至28日）出國遊玩，願提供3千萬保證金、律師陪同出入境等方式，向高院聲請暫時解除限制出境、出海，但高院認為，限制出境是防止王逃亡，且「與親友出國旅遊並非生活必要行為」、「在國內旅遊還有助促進觀光產業」，駁回王的聲請案。

另外，王的秘書胡曉菁也向高院聲請自本月25日至29日止暫時解除限制出境、出海，打算和妹妹陪同胡父出國散心，亦遭高院駁回。

台北地院去年10月審結此監獄貪瀆弊案，除王、胡女外，前綠島監獄典獄長蘇清俊被依收賄4罪判刑16年最重，其餘被告，還有台中監獄前副典獄長趙崇智判刑11年8月，台北監獄前主任管理員周秉榮6年10月、前科員祖興華11年、前管理員張文發8年6月不等，均已上訴高院。

王令麟日前具狀指出，因被控涉嫌此監獄貪瀆案，從2015年11月11日起遭限制出境等處分，直到去年底才被台北地院解除境管，他接著在今年1月2日取得新護照，不料，1月8日又收到高院將他限制出境等通知書，王強調，他一向配合偵查和審理，而且其經營的東森購物及諸多相關企業都在台灣，不可能放棄苦心經營的事業而逃亡，否則大可在1月2日取得新護照即逃離台灣，可見並無逃亡之虞。

王指出，已安排與親友於農曆春節初一起至初四（25日至28日）出國遊玩，以享天倫之樂，願提供3千萬保證金、律師陪同出入境等方式，請求高院准予暫時解除限制出境、出海。

但高院認為，限制出境是防止王逃亡，且目前此案還在審理中，採取境管措施有其必要，另外，法院若准予暫時解除限制出境，大多是針對因和公益有關的重要會議要處理，從未准許過和親友出國旅遊的例子，尤其，與親友出國旅遊並非維持生活必要行為，王若未出國，仍可和親友在國內旅遊，「在國內旅遊還有助於促進觀光產業」，因此駁回王的聲請案。仍可抗告。

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