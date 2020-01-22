成立19年追回647億元 新北分署：欠稅大戶占38％

積欠貨物稅的前太研科技負責人孫道存先前被裁定管收後，2個小時內繳清1億2千多萬元。（新北分署提供）

2020-01-22 09:54:34

〔記者陳慰慈／新北報導〕法務部行政執行署新北分署2001成立迄今，19年來，已為國家追回647億餘元的公法債權，其中453件欠稅大戶案件追徵回246億餘元，占38%！

新北分署表示，每年都會與轄區國稅機關及新北市政府稅捐稽徵處，召開欠稅大戶合作追查會議，聯手打擊欠稅大戶，針對案情複雜的欠稅大戶案件，共同研商執行策略，突破瓶頸，讓滯欠大戶無所遁形，乖乖繳清欠稅。

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新北分署指出，近5年內欠稅大戶案件，僅其中6個欠稅大戶案件，就為國庫徵起8億餘元稅金，包含環南市場肉羹商、呷尚寶早餐店老闆欠稅被管收等案例，而這當中，最為外界所熟知的，就屬太研科技股份有限公司滯欠貨物稅案，新北分署為向法院聲請裁定管收該公司前負責人孫道存，特別組成「行政執行官團隊」沙盤推演，事前模擬，成功說服法官裁定准予管收孫道存，而孫道存於法官裁定管收後2個小時內，繳清1億2千多萬元欠款，更是創下全國因管收案件，而徵起金額最高，且在最短時間內繳清的紀錄。

新北分署表示，日後仍將持續與稅捐機關等移送機關合作，積極辦理欠稅大戶案件，務使所有欠稅大戶，都能繳清欠款，以充裕國庫、貫徹公權力及實現社會公平正義。

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