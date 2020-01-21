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農曆過年監所不休假 法務部長首開視訊連線

法務部長蔡清祥首度召開全國監所視訊連線。（記者吳政峰翻攝）

法務部長蔡清祥首度召開全國監所視訊連線。（記者吳政峰翻攝）

2020-01-21 22:15:52

〔記者吳政峰／台北報導〕矯正機關多位處偏遠、交通不易，農曆春節期間監所員工為維持機關囚情穩定、正常運作，必須堅守崗位無法返家過年，法務部長蔡清祥為了穩定軍心，21日首度透過視訊會議與全國矯正機關聯繫，同時接收各機關的管理狀況，由矯正署長黃俊棠及時回應。

法務部21日下午3時召開首次矯正機關首長「遠距視訊會議」，由蔡清祥主持，黃俊棠與綜合規劃司司長林麗瑩陪同與會，會議中各矯正機關首長依序報告機關管理狀況，由黃俊棠即時回應，並由蔡清祥作最後提示。

蔡清祥強調，矯正機關應建立機制，避免戒護事故重複發生；落實合理管教，杜絕對收容人的不當處遇；深化家庭支持及援助家庭措施，勿流於形式的康樂活動；擴大辦理偏遠地區的行動載具接見業務，設施設備要因地制宜、切合需求；監外自主作業對於受刑人的復歸成效備受肯定，應突破盲點，增加參與的人數。

此外，蔡清祥提到嘉義舊監古蹟是特有的歷史印記，應積極規劃改善既有環境、提升參訪人數，發揮應有的效益；他期勉各矯正機關首長以身作則，以創新的思維、務實積極的態度，落實政策方向，破除沉痾，讓部屬認同，令人民有感。

因矯正工作性質特殊，屬於24小時不休息的輪班工作，職員們必須犧牲節日不能陪伴家人，使機關正常運作，非常辛勞，蔡清祥也向同仁喊話，籲秉持工作熱忱、持續堅守崗位。

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