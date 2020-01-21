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少女控大叔上網「假少年」 誘拐威脅啪啪啪

50歲「少女控」大叔上網「假少年」，誘騙多名少女上床，法院裁定續押。（記者鄭淑婷攝）

50歲「少女控」大叔上網「假少年」，誘騙多名少女上床，法院裁定續押。（記者鄭淑婷攝）

2020-01-21 21:23:27

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市50歲張姓男子曾因妨害性自主案件被判刑3年10月確定，服刑期滿出獄後仍未悔改，多次透過交友軟體或友人牽線，四處結識未成年女子，再以「幫派分子」身分威逼，猥褻、性侵少女得逞，或是以提供笑氣、金錢誘拐少女上床，檢警清查至少有3名少女受害，年紀最輕僅14歲。張男被逮後收押禁見，去年10月被起訴，全案移審桃園地院，法官考量他有2個妨害性自主前科，且本案有多名少女受害，近日裁定他續押。

張男專找涉世未深的少女下手，起訴指出，去年5月間他透過交友軟體結識一名14歲少女，沒幾天就約少女見面，少女還帶了2名友人陪同，張男得知少女翹家，竟將她及其中一名友人載回桃園市住處同住，期間假借「按摩」逐步進逼，對少女猥褻、性侵得逞。

受害少女指控，張男在網路上冒用少年頭像，誘騙她見面後，就以她是翹家少女、他可以報警，自稱是幫派分子等理由威脅，要她配合讓他撫摸身體、發生性行為；少女友人也證稱，少女受害後曾跑下樓，哭著對她說，「遭張男猥褻、性侵，覺得很噁心」等語，張男甚至逼迫少女刪除LINE對話，企圖規避查緝。

起訴指出，同年5月，張男透過友人結識另名16歲少女，趁著出遊烤肉返程，將少女載回住處，同樣以按摩為由逐步鬆懈心防、伸手撫摸胸部，少女察覺後反抗已經來不及；同年7月張男又結識一名15歲少女，得知她是翹家少女，將她帶回住處同居、發生性行為，甚至以提供笑氣、現金等代價，要少女幫他「打手槍」、口交。

其中有2名少女向警方報案，警方逮捕張男後，清查至少有3名少女受害，檢方去年分別依「刑法」對14歲以上未滿16歲女子為性交罪、對14歲以上未滿16歲女子為猥褻罪、強制猥褻罪等罪嫌起訴張男，建請法官分論併罰，另張男為累犯，也請依法加重其刑。

全案目前移審桃園地院，張男仍在押桃園看守所，近日羈押期屆滿，法官以張男有2次妨害性自主前科、多名受害少女等理由，裁定他續押。

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