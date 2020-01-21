率眾持鐵棍打死派遣工 工程行老闆瞎掰只有徒手打

林男等3人案發後被移送法辦。（資料照）

2020-01-21 21:14:00

〔記者陳慰慈／新北報導〕32歲工程行林姓老闆不滿44歲鄭姓派遣工的工作態度，竟領著旗下另2名員工，先是在新北市板橋某公園徒手狠揍鄭男，接著又將鄭男押回工程行，持鐵棍重擊鄭男，直到發現鄭男血流不止，才趕緊叫救護車將鄭男送醫，但鄭男最後仍不治，新北地檢署今依傷害致死罪嫌將林男等3人起訴。

起訴指出，去年10月27日晚間10點左右，林男旗下許姓員工發現鄭男獨自坐在公園內，便通報林男，林男原本與另1名員工在喝酒，收到風聲後立刻前往會合，林男等3人即向鄭男興師問罪，將鄭男押強上計程車帶回工程行「教訓」。

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林男等3人在工程行持鐵棍痛毆鄭男頭部及身體，還將鄭男拖進廁所以衣架毆打，凌虐進1小時後，林男發現似乎下手太重，趕緊將鄭男送醫，但為時已晚，鄭男翌日上午11點左右仍因顱內出血不治，林男卻向醫院辯稱鄭男是跌倒撞到頭。

庭訊時，林男否認在公園有出手打鄭男，聲稱並未將鄭男押回工程行，鄭男是自願上計程車跟他們回公司，在公司只有徒手打他，並無持鐵棍攻擊，另2名員工一認罪、一否認動手打人。

工程行被發現多處鄭男噴濺血跡，檢方依據相關監視器、路人、計程車司機等證詞，認定林男等3人犯嫌，將他們起訴。

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