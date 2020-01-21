網友聲稱放火燒虎頭山垃圾場 警方將傳喚到案說明

自承「虎頭山垃圾場是我放的火」，警方：將傳喚他到案說明。（記者鄭淑婷翻攝）

2020-01-21 18:13:39

［記者鄭淑婷／桃園報導］位於桃園虎頭山的會稽垃圾掩埋場大火，從昨天晚上10點47分獲報，直到今天早上10點45分撲滅，殘火處理到今天下午5點左右才結束，火警原因仍待火調科鑑識，不過，市議員余信憲接獲檢舉指出，有網友自承「我去放玩火還拍照」、「帥8」等言論，聲稱垃圾掩埋場的火是他放的，希望警察局、消防局能盡快查明清楚，到底起火原因是什麼，若是人為縱火，依定要將犯罪之人繩之以法；桃園警分局表示，也有接到此件檢舉案，偵查隊及科偵組將會追查該名網友到案說明，若是謠言將依社會秩序維護法送辦。

會稽垃圾掩埋場目前已不收受生活廢棄物，僅限木材、大型家具廢棄物等，此次火警是從新堆置的木材、大型家具開始燃燒，環保局表示，不排除是近日收受的大型家具中夾雜易燃物釀禍，像是鋰電池或香器等。

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對於網友縱火之說，消防人員表示：「應該不太可能。」會稽垃圾掩埋場周圍架設有圍籬且出入皆須管制，一般人不太能隨便出入，再者，現場都有人員駐守，若是有縱火情形即會通報，但目前都沒接獲報案，不過，確切起火原因仍待火調科進一步鑑定。

桃園警分局表示，偵查隊及科偵組將會追查該名網友到案說明，若是謠言將依社會秩序維護法送辦。

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