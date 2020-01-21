闖入白河民宅咬人！ 南市10日出現今年首例鼬獾傷人事件

圖為鼬獾示意圖，非當事台南鼬獾。（資料照）

2020-01-21 17:00:09

〔即時新聞／綜合報導〕台南朋友請留意！據台南市衛生局消息，1月10日時，今年出現首例市內鼬獾咬傷民眾事件；傷者已完成疫苗施打，將持續追蹤後續情況。台南市衛生局提醒，民眾應提高警覺，避免接觸、驅趕或捕捉野生動物，若不慎遭咬傷，應循正確方式處理傷口，若有狂犬病風險者，也應盡速接種相關疫苗。

台南市衛生局表示，白河地區一間民宅在10日時突遭鼬獾闖入，當事人不慎遭咬傷左腳姆指，而該鼬獾傷人後隨即逃跑。衛生單位獲報後已協助完成免疫球蛋白及2劑人用狂犬病疫苗施打，後續將追蹤剩餘2劑人用狂犬病疫苗接種情形並持續關切。

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台南市有南化、楠西、六甲、大內、龍崎、左鎮、東山、柳營、關廟、白河、玉井等11區為鼬獾陽性案例分布鄉鎮；衛生局提醒，狂犬病是由狂犬病病毒引起的一種急性腦脊髓炎，致死率高，若遭動物咬傷後及時就醫並接受狂犬病暴露後預防接種，可有效降低發病風險。

衛生局長陳怡呼籲，民眾應提高警覺，避免接觸、驅趕或捕捉野生動物（包括蝙蝠），家中飼養犬貓者應每年攜帶寵物施打狂犬病疫苗。

如不慎遭野生動物或流浪犬貓抓咬傷，應以肥皂及大量水清洗傷口15分鐘，再以優碘或70%酒精消毒，並儘速前往「人用狂犬病疫苗接種服務醫院」──成大、永康奇美及柳營奇美醫院，就醫接受評估，有得到狂犬病風險者，應儘速接種免疫球蛋白及4劑人用狂犬病疫苗。

狂犬病相關資訊可參閱衛生福利部疾病管制署全球資訊網或撥打免費防疫專線06-2880180洽詢。

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