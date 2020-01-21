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罕見！國民黨苗縣議員張志宇 連兩屆二審遭逆轉當選無效確定

國民黨苗栗縣議員國民黨籍張志宇，上午被台中高分院判決當選無效，張連續兩屆都是被提告當選無效，且都是一審勝訴，二審敗訴確定，在地方自治史上是罕見案例。（記者彭健禮攝）

國民黨苗栗縣議員國民黨籍張志宇，上午被台中高分院判決當選無效，張連續兩屆都是被提告當選無效，且都是一審勝訴，二審敗訴確定，在地方自治史上是罕見案例。（記者彭健禮攝）

2020-01-21 16:14:59

〔記者楊政郡／台中報導〕國民黨籍苗栗縣議員張志宇，上午被台中高分院判決當選無效，張連續兩屆都是被提告當選無效，且都是一審勝訴，二審敗訴確定，在地方自治史上是罕見案例。

台中高分院指出，告訴人徐筱菁主張劉女在前年縣議員改選前，以每票500至1000元代價，向陳女等12名有投票權縣民買票，並期約支持張志宇，告訴人認為這是張志宇授意下的買票行為，但苗栗地院一審認為，沒有證據證明劉女與張志宇有合意或授意下買票，劉女也自稱是自掏腰包，供稱她與張家是世交，為了感謝張家所以自掏腰包買票。

不過二審採完全不同看法，法官認為劉女與張家是世交，結識超過20年，還是張志宇結婚時的媒人婆，張志宇的父親張鴻森曾任兩屆縣議員，還幫劉女協助完成擋土牆及池塘工程，確實劉女對張家是心存感恩。

而張志宇選縣議員期間，劉女還提供場地助選，又在劉的客廳舉辦兩次政見發表會，這些場合張志宇都有親自到場發言且拉票，比競選團隊成員都還熱心。

再者，張志宇上一任也因有人買票，認定張有授意而被判當選無效定讞，這次理當更謹慎，而劉女要感恩張家，她可以贊助金錢，提供場地、幫忙單純拉票、宣傳政見等作法，這種選舉環境下司法機關積極查賄，對手也風聲鶴唳檢舉，此時說她是要幫候選人，所以自掏腰包買票，與常理不符。

還有，衡情現在的選舉，候選人買不買票一定是最核心的決定，也是最後關鍵性決定，候選人沒有做最後裁奪，競選成員及樁腳沒人會這麼做，認定劉女買票行為，張志宇絕對有關係，判決當選無效。

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