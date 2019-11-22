選美亞軍治療後胸口黑黑 怒告診所求償50萬

曾獲得溫哥華華裔小姐亞軍的小夢（化名）肩頸與胸口長了50顆病毒疣，赴台北市一間知名皮膚科診所治療，術後卻出現黑色素沉澱，影響她拍婚紗及事業發展，氣得向診所求償50萬元。（情境照）

2019-11-23 00:09:09

〔記者吳政峰／台北報導〕曾獲得溫哥華華裔小姐亞軍的小夢（化名）肩頸與胸口長了50顆病毒疣，赴台北市一間知名皮膚科診所治療，術後卻出現黑色素沉澱，影響她拍婚紗及事業發展，氣得向診所求償50萬元，一審士林地院判賠15萬元，全案上訴高等法院，合議庭認為小夢事前未說要拍婚紗，事後的黑色素沉澱也因人而異，難認診所有錯，改判免賠，全案確定。

小夢不僅曾獲溫哥華華裔小姐亞軍，還擁博士學位，堪稱人生勝利組，2014年間，她因肩頸、胸上長出50幾顆細小突出物，在母親的陪伴下前往診所就醫，醫師診斷為具傳染性的病毒疣，建議以液態氮冷凍治療，並強調術後部位會略呈紅色，數週後隨著病毒疣掉落而消退，她因此同意接受治療。

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小夢指控，接受治療後初期呈現紅色，並有刺痛感，之後雖然消退，但治療部位由紅轉黑，色素沉澱情形嚴重，與醫師所說「會逐漸消退」的情形不符，因此做了3次就沒再接受後續療程，改至其他診所接受美容、潔膚、淨斑等美白療程。

小夢表示，當時正值拓展業務及人際社會網路之際，並正逢規劃婚紗拍攝、婚宴舉行等事宜，卻因黑色素沉澱須忍受他人異樣眼光，嚴重影響事業發展與家庭關係，精神蒙受莫大痛苦，診所應負起過失責任賠償。

診所則反駁，小夢就診從未說過短期內要拍婚紗，否則會建議暫緩治療，而術後的後遺症即可能發生的情形，都已口頭向小夢說明過，包括可以選擇冷凍治療或自費以雷射燒除，惟兩者都會有發炎後色素沉澱現象，消退時間則因人而異，整個療程並未有任何過失。

高院指出，黑色素沉澱與許多原因有關，其顏色程度與時間長短也因人而異，端視病人的年紀、皮膚顏色、病灶所在處的皮膚特性、治療對皮膚的傷害程度、紫外線日曬、反覆刺激患部、衣服摩擦搔癢、不當使用保養品、口服藥物（抗生素、避孕藥、抗憂鬱藥、化學治療藥物、重金屬）等，多會慢慢恢復，依個人體質而言最長也可能超過一年。

高院認為，小夢既然有攝影或宴客規劃，卻未告知醫師，醫師當然就無法合理預見；而醫師也依醫療常規告知小夢病情、治療方針、處置、癒後情形、可能的不良反應，縱使沒有提及冷凍治療無法絕對排除黑色素沉澱，也難認侵害小夢的醫療自主權。

綜上，合議庭審酌後判定診所合於一般醫師在類似情形下，依據醫療專業判斷應提供的醫療資訊，難認違反醫師法或醫療法，並無過失，改判免賠。

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