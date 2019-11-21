國道又見螃蟹車 連切4車道害人害己還吃罰單

國道又見螃蟹車，害人害己；國道公路警察局第一大隊泰山分隊發現張姓男子（紅圈銀車）疑錯過北上五股交流道，竟橫越4個車道（見圖），撞上謝女的轎車後，衝入匣道，雖逃過死劫，但害人害己，自己撞斷胸骨，被罰錢還吊扣駕照。（記者吳仁捷翻攝）

2019-11-21 12:43:26

〔記者吳仁捷／新北報導〕張姓男子駕駛無尾小車開車途經國道一號北向的五股交流道前路段，疑驚覺錯過交流道，張男竟然連切4個車道，從內側車道切到外側車道，直接撞上謝姓女子駕駛的白色轎車後，再衝過槽化線，衝到下匣道的車道，幸虧當時車輛及時閃躲，沒造成二次事故；國道公路警察局第一大隊泰山分隊到場處理，發現張男車輛半毀、胸骨斷裂、遭撞的謝女車頭半毀，張男不但害人害己，還吃上罰單，吊扣駕照。

國道一隊也在臉書粉專上呼籲，「紅斑馬在教都沒有在聽 講幾遍了不要當螃蟹 一次橫越4個車道 這下害人又害己」

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泰山分隊說，這起事故發生在15日下午2時26分，57歲張姓男子駕駛的銀色小客車，疑似錯過北向五股交流道，車身已經來到槽化線末端，直接就從內線車道向右橫跨4個車道，過程中驚險閃過其他車輛，其中還有一台大車，最後在外側車道與49歲謝女駕駛的白色小客車發生碰撞後，失控撞到五股匝道外側護欄，旋轉180度後逆向停於匝道外側車道，張男撞擊後送醫胸骨斷裂全身擦挫傷，兩車駕駛人經警方施以酒測，沒有酒精濃度反應。

警方說，國道員警監看影像，發現張男駕駛的一部銀色自小客車疑似錯過國1北向五股交流道，直接向右切由內線車道橫越4車道下交流道，並在外側車道與一部白色自小客車發生碰撞，立刻通報巡邏車到現場處理事故，並將傷者送醫。

張男這種硬是要下交流道，完全不顧其他用路人安全的駕車行為，相當離譜，警方依違反道路交通管理處罰條例第43條第一項第一款：以其他危險方式駕車，處6000元以上，24000元以下罰鍰，另吊扣汽車牌照3個月。

國道警方特別呼籲駕駛人行車應遵守標誌、標線、號誌規定行車，依序排隊下交流道，違規插隊、任意變換車道、跨越雙白實線、跨越槽化線等容易引發事故，如果錯過交流道（勿螃蟹危險行為），應至下個交流道，除了危及本身安全也會造成其他用路人的危害，民眾如有發現其他車輛的違規行為，可將行車紀錄影像上傳到國道公路警察局的檢舉專區，以遏止一些駕駛惡意的違規行為。

相關影片連結：

國道又見螃蟹車，害人害己；國道公路警察局第一大隊泰山分隊發現張姓男子疑錯過北上五股交流道，竟橫越4個車 道，撞上謝女的轎車後（紅圈處），衝入匣道，雖逃過死劫，但害人害己，自己撞斷胸骨，被罰錢還吊扣駕照。（記者吳仁捷翻攝）

國道又見螃蟹車，害人害己；國道公路警察局第一大隊泰山分隊發現張姓男子疑錯過北上五股交流道，竟橫越4個車 道，撞上謝女的轎車後（見圖紅圈處），衝入匣道，雖逃過死劫，但害人害己，自己撞斷胸骨，被罰錢還吊扣駕照。（記者吳仁捷翻攝）

國道又見螃蟹車，害人害己；國道公路警察局第一大隊泰山分隊發現張姓男子（紅圈銀車）疑錯過北上五股交流道，竟橫越4個車道（見圖），撞上謝女的轎車後，衝入匣道，雖逃過死劫，但害人害己，自己撞斷胸骨，被罰錢還吊扣駕照。（記者吳仁捷翻攝）

國道又見螃蟹車，害人害己；國道公路警察局第一大隊泰山分隊發現張姓男子疑錯過北上五股交流道，竟橫越4個車 道，撞上謝女的轎車後，衝入匣道，雖逃過死劫，但害人害己，自己撞斷胸骨，被罰錢還吊扣駕照；圖為遭撞謝女座車。（記者吳仁捷翻攝）

國道又見螃蟹車，害人害己；國道公路警察局第一大隊泰山分隊發現張姓男子疑錯過北上五股交流道，竟橫越4個車 道，撞上謝女的轎車後，衝入匣道，雖逃過死劫，但害人害己，自己撞斷胸骨，被罰錢還吊扣駕照；圖為張男座車。（記者吳仁捷翻攝）

國道又見螃蟹車，害人害己；國道公路警察局第一大隊泰山分隊發現張姓男子疑錯過北上五股交流道，竟橫越4個車 道，撞上謝女的轎車後，衝入匣道，雖逃過死劫，但害人害己，自己撞斷胸骨，被罰錢還吊扣駕照；張男撞上謝女座車。（記者吳仁捷翻攝）

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