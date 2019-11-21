涉30億元重大吸金案 夏于喬父親遭收押禁見

夏于喬的父親夏世紘（中）涉嫌參與跨國投資公司富南斯吸金，遭收押禁見。（資料照）

2019-11-21 11:54:41

〔記者楊國文／台北報導〕北檢偵辦富南斯集團涉嫌吸金30億元案，查出集團高階幹部包括藝人夏于喬的父親夏世紘，而另名高階幹部方鈺云更坐擁瑪莎拉蒂跑車，展開大規模搜索約談後，依違反銀行法將夏世紘等10人向台北地院聲押禁見獲准；夏世紘等5人不服，提起抗告，高等法院認定夏世紘等5人所犯最輕本刑是七年以上重罪，且犯嫌重大，也和未到案的共犯、證人有串證、湮滅證據之虞，有羈押禁見的必要，今駁回夏等5人抗告案，全案確定。

檢調查出，富南斯集團以舉辦投資說明會方式，假借代操美股及投資虛擬貨幣招攬民眾出資，強調每個月可拿回本金和獲利共16%，只要一年就可以回本，藉此吸金至少30億元，約2000人上當受騙。

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夏世紘與方鈺云等人都屬集團高階幹部，負責招攬民眾聽說明會，據了解，方男平日出手闊綽且開瑪莎拉蒂跑車代步，但他到案後否認吸金，強調自己和其他幹部也有投資5、600萬元；另名高階幹部林政偉也稱，都有告知投資人「投資有賺有賠」。

檢方考量還有共犯未到案，以方鈺云、夏世紘等10名核心幹部犯嫌重大且有串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，李榮輝等其餘7名共犯各以20萬元到5萬元交保。

夏世紘、林政偉、李若妘、張振龍和鍾承志等5人不服被裁定羈押禁見，向高等法院提起抗告。

高院今以三大理由，駁回夏5人抗告案，高院指出，夏等5人觸犯銀行法第125條第1項後段之罪，其犯罪金額達新臺幣一億元以上，為七年以上徒刑的重罪，且犯罪嫌重大，且本案犯罪集團規模龐大，多名被告尚未到案，夏等5人和共犯、證人串證可能性甚高，加上此案影響我國金融秩序甚鉅，共犯間分工、犯罪情節都有待檢察官偵查，均有羈押禁見必要。

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