涉富南斯集團吸金30億元案 夏于喬父收押禁見

夏于喬的父親夏世紘（中）涉嫌參與跨國投資公司富南斯吸金。（記者陳志曲攝）

2019-11-08 23:44:55

［記者張文川／台北報導］曾找英國天后Jessie J、謝金燕、張惠妹等大牌藝人造勢的「富南斯」集團，涉違法吸金30多億元，受害者至少2000人，檢調昨發動搜索行動，拘提集團主嫌及幹部等19人，藝人夏于喬的父親夏世紘也名列其中，檢察官複訊後，今晨聲押夏世紘等10人；台北地院8日深夜裁定，夏世紘等10人全都羈押禁見。

檢調調查，富南斯集團多次對外召開說明會，宣稱由AI人工智慧代操美國股票，保證獲利16%，會員以1萬美元為投資單位，打出「半年還本、一年翻倍」的口號大肆吸金，為取信會員，還曾找Jessie J、張惠妹、任賢齊、蕭煌奇等大咖站台造勢。

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許多投資人看到富南斯造勢不手軟，誤信是正當投資而砸錢，直到去年初英國金融監管機構對富南斯展開調查，網路上也陸續傳出富南斯涉嫌詐騙的消息，總共有6個國家金融監管機構發出警告，我國投資人驚覺受騙。

檢調獲報介入調查，清查發現其吸金總額逾30億元，受害者超過2000人，昨天兵分26路，搜索拘提夏世紘等19人，朝違反銀行法方向偵辦。

夏世紘並非第一次涉入刑訟，他曾與人集資200萬元，合購新北市新莊區一處凶宅，卻隱匿凶宅的訊息，再以400萬元翻倍賣出，一審被依詐欺罪判刑1年2月，二審期間認罪和解，並支付被害女子140萬元，獲改判1年徒刑、緩刑3年確定。

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