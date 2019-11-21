暗夜垃圾偷倒貨車上 車主怒報警找「缺德」主

男子趁夜拎著大包小包垃圾，把垃圾全部丟入貨車車斗內，車主氣得調監視器大罵「缺德」。（翻攝臉書彰化踢爆網）

2019-11-21 10:25:54

〔記者湯世名／彰化報導〕你家的貨車是我的垃圾桶？1名男子16日凌晨趁夜拎著大包小包垃圾到彰化市彰新路一處民宅前，把垃圾全部丟入一輛貨車車斗上後騎單車離去，車主隔天發現氣得調監視器大罵「缺德」，並向警方報案指出根本不認識對方，不解對方為何會有此舉，警方已循線追查涉嫌亂倒垃圾的男子。

根據臉書社團《彰化踢爆網》PO出的影片顯示，16日凌晨2時許1名貌似年輕人的男子，手裡拎著2大1小共3包垃圾來到彰化市彰新路一處民宅前，把垃圾丟入路旁的小貨車車斗內，旋即騎單車離去。屋主隔天發現貨車竟被亂倒垃圾，氣得向彰化警分局中正派出所報案，不過由於亂倒垃圾屬於行政罰，警方將會同彰化縣環保局追查亂倒垃圾的男子行蹤。

請繼續往下閱讀...

屋主指出，他們根本不認識亂倒垃圾男子，可能是他們這幾天不在家，男子趁夜前來亂丟垃圾。

彰化縣環保局長江培根表示，任意棄置一般廢棄物，可依廢棄物清理法27條開罰1200元以上6000元以下罰鍰，但若如果是累犯，他們會加重裁罰。民眾如果發現有亂倒廢棄物行為，可立即向轄區清潔隊或環保局報案中心反映，他們會立即派員查緝。

男子趁夜拎著大包小包垃圾，把垃圾全部丟入貨車車斗內，車主氣得調監視器大罵「缺德」。（翻攝臉書彰化踢爆網）

男子趁夜拎著大包小包垃圾，把垃圾全部丟入貨車車斗內。（翻攝臉書彰化踢爆網）

男子趁夜拎著大包小包垃圾，把垃圾全部丟入貨車車斗內，旋即騎單車離去。（翻攝臉書彰化踢爆網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法