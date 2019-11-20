「淡水羅志祥」控蔡錦賢當選無效 敗訴確定

蔡錦賢（中）保住新北市議員。（資料照）

2019-11-20 21:12:14

〔記者楊國文／台北報導〕立委呂孫綾胞弟呂孫福去年參選新北市議員落選，他指控無黨籍議員當選人蔡錦賢曾涉預備賄選罪遭判刑7月，逃亡中國躲到行刑權時效消滅後，回台繼續選議員還連任3屆，不僅素質不足、再犯性亦高，不得登記為侯選人，一審判呂孫福敗訴；呂不服上訴，高等法院認為，蔡錦賢是觸犯預備賄選罪，且行刑權時效消滅，並非選罷法規定「尚未執行或執行未畢」的不得參選情形，今判呂孫福敗訴，蔡錦賢當選議員確定。

呂孫福的律師張振興聆判後指出，將和呂孫福研究後，再決定有無救濟管道。

請繼續往下閱讀...

有「淡水羅志祥」稱號的呂孫福主張，蔡錦賢1999年觸犯預備賄選罪被判刑7月、褫奪公權2年定讞，卻沒有入獄服刑，反而逃亡中國，由於當時《刑法》規定，判刑1年以下，只要7年未執行，行刑權就消滅，蔡錦賢2010年回台時，不但免入監服刑，還登記參選新北市議員，並在2010年、2014、2018年成功連任3屆，參選資格顯然有疑慮。

呂孫福也指出，蔡錦賢未接受刑罰執行，是因為他逃匿所致，其本身的品德、操守、能力等素質，已不足以擔任公職人員，而且再犯可能性極高，如果准許他登記為候選人，「這將嚴重扭曲選舉制度」，也不符合社會期待和國民感情，應判他當選無效。

蔡錦賢方面辯稱，當年被判刑的「預備賄選罪」，屬於舊《選罷法》的罪名，現在已不存在，現行《選罷法》則規定曾犯內亂、外患、貪污、賄選、妨害選舉者不得登記參選，但不包括犯「預備賄選罪」者，且這次犯罪的刑罰，按照舊《刑法》已在2006年行刑權消滅，當然具有登記參選資格。

士林地院認定蔡錦賢並無不得參選的情形，判呂孫福敗訴；呂不服，上訴高等法院。

高院審理認為，依選罷法第26條第3項等規定，觸犯預備賄選罪並未被限制為不得登記為參選人，另依同法第26條第4項規定，判有期徒刑以上之罪確定，有當未執行或執行未畢者 ，即不得登記參選，蔡錦賢是因行權時效消滅，並非不得登記參選者，因此有權登記參選，今判呂孫福敗訴，蔡錦賢當選議員確定。

呂孫福敗訴。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法