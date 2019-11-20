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消防員滑手機被拍PO網遭爆只出過1次勤務 分隊︰手傷無法出勤

女隊員在值班台旁的椅子上滑手機，被人拍下PO上臉書。（翻攝自臉書）

女隊員在值班台旁的椅子上滑手機，被人拍下PO上臉書。（翻攝自臉書）

2019-11-20 15:11:41

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市消防局某分隊許姓女隊員日前在值班台附近的椅子上滑手機時，被人拍下並被張貼在臉書社團上指責。未料，卻意外掀出分隊茶壺內的風暴，爆出女隊員派到分隊後，只出過一次救護勤務，疑似引起同仁不滿，不排除照片是「自家人」拍攝流出。分隊則表示，許員是因手部舊傷，無法出勤，已另派專責勤務，現已請督察科進行調查。

17日深夜基隆某臉書社團，PO出許姓女隊員在值班台後方座位上滑手機的畫面，並以民眾的角度留言指出，經過該分隊多次，都見該名女隊員在低頭滑手機，警覺性低，彷彿置身事外，身為市民不願樂見這種工作態度。文章PO出後，引起熱烈討論，也有不少人為女隊員抱不平。

基隆市消防局則表示，因不知拍攝時間，且當時許員也非坐在值班台內，無法確定是否正在值班，而許員若用手機聯繫公務，也無不妥。

照片被PO出後，卻有同仁爆料，被拍照的許姓女隊員手肘關節因車禍受傷，曾在內勤服務休養，但轉到分隊任職後，卻只出過一次救護勤務，之後就沒排過救護班，遇到救災也鮮少出動，主管只安排她值班或關懷弱勢勤務；在全市救護出勤量數一數二高的分隊來說，這樣分配對其他隊員非常不公平。

爆料者更表示，許姓女隊員竟睡在空的小隊長寢室，不用跟隊員們一起擠在備勤室內，傳出有「特權」；可能因此引發同分隊的隊員們不滿，才會拍照外流。

分隊主管則解釋，因許姓女隊員手有舊疾，沒辦法出力抬擔架進行救護，只好改派她專門負責關懷弱勢勤務，實際上並不輕鬆；此外若有救災勤務，也會派她到現場幫忙，並非不用出勤；至於寢室部分，是因為分隊有一間小隊長寢室無人使用，經與分隊同仁協調後，才安排為許員的寢室，是單純的分隊空間規劃，並無特權問題。

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