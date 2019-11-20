網軍空戰慘烈傷荷包！網嗆「拿槍來轟這傢伙後腦杓」判罰5000

橋頭地方法院。（記者蔡清華攝）

2019-11-20 13:19:10

〔記者蔡清華／高雄報導〕2018地方選舉落幕，但各陣營網軍空交戰仍然慘烈！高市一名潘姓網友，今年1月16日在臉書社群中不爽李姓網友一句「啊我們就選贏了你們想怎樣啦…」挑釁，潘對另一名友軍留言「來，拿槍來轟這傢伙後腦杓」，立即被對方截圖提告恐嚇，被橋頭地院判罰5000元。

判決指出，潘姓、李姓網友均使用臉書社群網站並加入「打馬悍將粉絲團」，各自暱稱今年1月16日7時30分許，李針對「打馬悍將粉絲團」一篇內容為：「國民黨跟配合國民黨抹黑口譯哥的媒體，美國罵你們可恥！！國民黨跟藍營媒體，可以抹黑台灣人抹黑到美國跳出來罵人，你們真厲害啊」文章留言互批。

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李留言「噗。美國拉的屎都是香的」、「美國只會嘴巴喊支持台灣，你們一聽就高潮了」、「啊我們就選贏了你們想怎樣啦？給你們你們只能在網路取暖還能幹嘛？」

潘男看了心生不滿，對友軍留言：「來，拿槍來轟這傢伙後腦杓，我們台海開戰了，處理滯台支那人」李姓網友隨即截圖提告恐嚇。

潘男辯稱，他與原告素不相識，留言沒有針對誰，支那人就是在講中國人，後來覺得造成對方不舒服，就自行刪掉了。

橋頭地院審理認定，兩造僅因政治立場不同，不思於民主法治社會，應相互尊重、包容各自不同之意見、立場，竟逞一時之快，言語恫嚇，欠缺法治觀念實不足取，依恐嚇危害安全罪判潘男罰金5000元，全案可上訴。

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