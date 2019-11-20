竹縣統計自行車事故暴增 未注意車前狀況肇因排第一

自行車交通事故暴增，新竹縣政府警察局結合轄內各店家、機構，利用 LED 跑馬燈及網頁、臉書等，加強新修正法令宣導。（記者廖雪茹翻攝）

2019-11-20 13:28:06

〔記者廖雪茹／新竹報導〕自行車事故近年暴增！據統計，全國累計自行車事故造成人員傷亡，8年就來成長逾8成；新竹縣警方統計今年迄10月底止，死、傷人數也增加了近7%，主要肇事原因為未注意車前狀態、未依規定讓車、未依規定轉彎等。

新竹縣政府警察局表示，根據交通部道安委員會統計，2018年全國造成人員當場或24小時內死亡，以及人員受傷或24小時後死亡（A1+A2）的自行車事故，共計有9464件，不但寫下連年迭創新高之後的新紀錄，與2011年全國累計5219件自行車事故相較，短短8年就增加了4245件，成長率高達81%。

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新竹縣部分，108年1至10月騎乘自行車發生交通A1事故計3人，A2事故計321人，比去年107年死、傷人數增加近7%。

交通隊說，由於自行車專用道不夠普及，常可看見民眾在騎樓、人行道上騎自行車，或與大小汽、機車及行人爭道，橫衝直撞屢見不鮮。尤其，近年來電動輔助自行車及電動自行車陸續出現，最高時速可達到25公里，也造成自行車事故風險的倍增。

政府為降低自行車交通事故發生，今年7月及10月修訂「道路交通管理處罰條例」，包括自行車酒駕經警察攔檢超過酒精濃度標準，罰鍰600至1200元，拒絕酒測將直接開罰2400元。電動自行車增列處罰規定，其中未經核准違法改裝者，所有人最高罰5400元、行駛超過時速25公里者，駕駛人最高罰1800元罰鍰，未戴安全帽則處罰300元。

交通隊長陳鴻德指出，自行車肇事主要原因為未注意車前狀態、未依規定讓車、未依規定轉彎等。警察局為加強新法宣導成效，結合轄內各店家、機構，利用 LED 跑馬燈及網頁、臉書等，加強新修正法令宣導，同時也印製印尼文、越南文、泰文等多國語言宣傳單，對移工和新住民進行宣導。唯有確實遵守各項交通安全規則，鐵馬御風才能快樂又平安。

新竹縣警察局印製印尼文、越南文、泰文等多國語言宣傳單，對移工和新住民宣導自行車交通安全。唯有確實遵守各項交通安全規則，鐵馬御風才能快樂又平安。（記者廖雪茹翻攝）

新竹縣警察局印製印尼文、越南文、泰文等多國語言宣傳單，對移工和新住民宣導自行車交通安全。唯有確實遵守各項交通安全規則，鐵馬御風才能快樂又平安。（記者廖雪茹翻攝）

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