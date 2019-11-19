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傻眼！火山孝子年花400萬、還用人民幣偽鈔包養多名酒店妹

警方在王男與酒店女子同居處查獲多疊偽鈔。（記者許國楨翻攝）

警方在王男與酒店女子同居處查獲多疊偽鈔。（記者許國楨翻攝）

2019-11-19 12:56:36

〔記者許國楨／台中報導〕刑事局中打今天宣布破獲一個販賣偽造人民幣集團，台中市王姓男子因詐欺案遭通緝，逃亡期間自稱「王董」頻上高級酒店裝闊起碼包養多名酒店女子，還拿出大疊偽造人民幣炫富並四處兜售換取新台幣牟利，但夜路走多還是遇到鬼，日前遭警方盯上逮捕起出六萬多元偽鈔時，與他同居的酒店女子才驚覺，懊惱不已。

據了解，54歲王男以仲介機械買賣名義，向中部地區多家工廠誆詐高額介紹費及訂金後落跑遭通緝，逃亡期間自稱「王董」經常獨自上高級酒店裝闊，拿出先前詐騙的金錢一擲千金，曾有年花四百萬的驚人紀錄，藉此博取三名以上酒店女子的好感，以為遇到長期飯票與他同居，

但詐騙的金錢終究有花光的一天，火山孝子「王董」開始拿出大疊偽造人民幣上酒店炫富，並以大約二成的折數四處兜售偽鈔換取新台幣牟利，與他同居的酒店女子有時想要拿這些偽鈔去銀行換台幣，還被王男以「這是救命錢，不能亂動」等名義阻止，完全被曚在鼓裡。

刑事局中打第六偵查大隊第六隊則是在今年5月間接獲情資，中部地區一個以綽號「王董」為首的犯罪集團四處兜售偽造人民幣換取新台幣，隨即報請檢方指揮並與台中市刑大及第四分局組成專案小組，進一步查出「王董」真實身分追緝，6月下旬見時機成熟，持搜索票到王男與兩名酒店女子同居的處所查緝，當場查獲偽造人民幣（百元）619張。

警方同時查出王男因詐欺案遭通緝必須入監執行，訊後將他解送歸案後持續追查偽鈔來源，本月14日拘提56歲的何姓共犯到案，何男警訊中辯稱，與王男彼此有借貸關係，利用先前到中國旅遊機會，向地下匯兌業者購買偽鈔於當地使用，所剩帶回台灣為了抵債交付王男使用，訊後依偽造有價證券罪嫌送辦。

第六隊隊長王嘉華表示，人民幣雖非台灣通行紙幣，但仍屬有一定經濟價值的有價證券，依刑法第201條第2項行使偽造有價證券罪之規定，可處一年以上七年以下有期徒刑，得併科三千元以下罰金，同時提供民眾快速辨識偽鈔方法：1. 看一看：窗式安全線、人像及100字樣水印。2. 轉一轉：變色油墨、隱藏字。3. 摸一摸：盲人點、凹版及印刷圖紋，呼籲民眾不慎誤收偽鈔時，請盡速主動向警察機關報案切勿刻意使用，以免觸法。

警方在王男與酒店女子同居處查獲多疊偽鈔。（記者許國楨翻攝）

警方在王男與酒店女子同居處查獲多疊偽鈔。（記者許國楨翻攝）

警方循線逮捕王男。（記者許國楨翻攝）

警方循線逮捕王男。（記者許國楨翻攝）

警方循線逮捕王男。（記者許國楨翻攝）

警方循線逮捕王男。（記者許國楨翻攝）

警方共查扣偽造人民幣（百元）619張。（記者許國楨翻攝）

警方共查扣偽造人民幣（百元）619張。（記者許國楨翻攝）

警方提供民眾快速辨識偽鈔方法。（記者許國楨攝）

警方提供民眾快速辨識偽鈔方法。（記者許國楨攝）

警方提供民眾快速辨識偽鈔方法。（記者許國楨翻攝）

警方提供民眾快速辨識偽鈔方法。（記者許國楨翻攝）

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