越南貨櫃藏毒闖關失敗 起獲市價15億、190公斤海洛英磚

台越聯手破獲多達502塊海洛英磚，總重190公斤，雄檢破案記者會上，調查幹員荷槍實彈戒護扣案毒品。（記者黃建華攝）

2019-11-19 12:20:16

〔記者黃建華／高雄報導〕台越聯手破獲多達502塊海洛英磚，總重190公斤，黑市大盤市值超過新台幣5億元!這也是台越雙方合作緝毒所破獲最大宗的海洛因毒品走私案，台越兩地共逮捕10名涉案嫌犯，

法務部長蔡清祥今特別南下高雄表揚慰勉破案有功人員，稱許本案是跨國合作緝毒的成功典範。

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高雄地檢署指出，今年9月間接獲海巡署第五海巡隊的情資，得知有運毒集團欲利用貨櫃夾藏方式從越南走私大量海洛因來台灣，旋指派緝毒專組主任檢察官李宛凌、檢察官王朝弘共同指揮調查局南機站、海巡署第五海巡隊、財政部關務署高雄關、高市苓雅警分局及航警局高雄分局等單位組成專案小組深入追查。

專案小組動員40人，過濾上千家廠商後鎖定某環保公司，主任檢察官李宛凌、檢察官王朝弘、童志曜、伍振文今年10月16日，指揮專案小組，在高雄港70號貨櫃碼頭，開箱查驗該環保公司報關進口之塑膠廢料貨櫃，當場查獲一級毒品海洛因磚共56塊（毛重21.322公斤）。

檢察官並於同年月23日、30日，先後傳喚2名涉案的楊姓男子到案，經檢方訊問後，向法院聲請羈押禁見獲准。本案目前尚有尤姓等犯嫌在逃。

檢察官王朝弘指出，專案小組積極向上溯源，發現楊嫌所屬運毒集團，在越南胡志明市另行承租倉庫尚藏放大批海洛因，準備伺機走私至台灣，遂透過調查局國際事務處通報越南海關反走私局，經調查局派駐越南之法務秘書與越南海關反走私局等執法機關取得合作，於同年月31日，在該倉庫查獲一級毒品海洛因磚446塊（毛重169公斤），總計台越兩地共查獲海洛因毒品502塊，毛重高達190公斤。這也是臺越合作緝毒史上共同查獲最大宗海洛因毒品案。

專案小組粗估，破獲的海洛英毒品約可供1900萬人次吸食，黑市大盤市值約新台幣5億元，若流入市面小盤市值超過新台幣15億元。

台、越於103年12月簽定『關於麻醉藥品、影響精神物質及先驅化學品管制合作協定』，雙方推展國際緝毒合作、共同打擊毒品犯罪，此次共同破獲鉅量毒品，越南海關反走私局特地致贈感謝函表達高度肯定，全案仍持續擴大追查中。

為慰勞、嘉勉此次有功之基層辦案人員，法務部長蔡清祥今天上午特別南下雄檢，慰勉破案有功人員，並致贈水果禮盒。

會中承辦本案的檢察官王朝弘、南機站秘書吳東原並將就此次查獲過程進行簡報。包括高雄高分檢檢察長楊治宇、海巡署署長陳國恩、調查局局長呂文忠、關務署主任秘書林進煌、橋頭地檢署檢察長莊榮松皆列席觀禮，並稱讚各單位不藏私，分工合作，才能破獲這起重大毒品走私案。

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專案小組指出，每一塊海洛英磚黑市大盤市值約新台幣100萬元。（記者黃建華攝）

越南方面起獲446塊海洛英磚（毛重169公斤），當地逮獲8嫌。（記者黃建華翻攝）

楊姓嫌犯等人以塑膠廢料層層包藏海洛英磚，走私來台。（記者黃建華翻攝）

台灣籍楊姓嫌犯的手機中的這張越南文房屋出租廣告照片和電話號碼，讓緝毒人員研判可能就是藏毒處所，通知越南方面搜索。（記者黃建華翻攝）

跨國運毒集團在越南承租倉庫藏放走私自緬甸的海洛英磚。（記者黃建華翻攝）

越南藏放海洛英磚的倉庫。（記者黃建華翻攝）

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