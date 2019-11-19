被拔國家國樂團指揮棒 溫以仁訴請國賠確定敗訴

溫以仁指控國立台灣傳統藝術總處籌備處與已故主任柯基良，涉捏造會議紀錄，讓他在甄選中未被續聘，侵害他的工作權與名譽權，訴請國賠90萬元並刊登道歉啟事，最高法院今駁回上訴，全案定讞。（資料照）

2019-11-19 11:53:14

〔記者張文川／台北報導〕知名指揮家溫以仁指控，國立台灣傳統藝術總處籌備處（現為國立傳統藝術中心）與已故主任柯基良，涉捏造指揮甄選的會議紀錄，讓他在甄選中未被續聘，侵害他的工作權與名譽權，訴請傳藝中心國賠90萬元並刊登道歉啟事；一、二審都認定，經檢方調查，柯基良並無捏造會議紀錄，溫以仁未獲續聘是甄選小組的共同決議，判溫以仁敗訴，最高法院今駁回上訴，全案定讞。

溫以仁提告主張，他在2008年受台灣傳統藝術總處籌備處的聘請，擔任台灣國家國樂團專任指揮，任期從2008年1月1日至同年12月31日為止；但2009年起擔任籌備處主任的柯基良，明知國樂團指揮為1年1聘，且是年年皆續聘，卻不續聘他，另行對外公告甄選專任指揮。

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溫以仁認為，他是唯一參與複選的人，但柯基良卻捏造2009年6月1日傳藝籌備處國樂團指揮甄選的第一次會議紀錄內容，以致他未能錄取，侵害他擔任指揮的工作權，且讓他名譽受損，訴請國賠90萬元，並在傳藝中心官網刊登道歉啟事。

二審審理時，傳藝中心答辯指出，甄選小組的評審委員，是獨立、自主的專業評選，做出的判斷不受任何人影響，溫以仁未能獲選為國樂團指揮，是因甄選小組認為他國樂造詣能力不足、臨場指揮表現欠佳所致。

高院認為，此案經由檢方刑事調查，已查無柯基良捏造會議紀錄的不法行為，因此認定傳藝中心沒有侵害溫的權益，沒有國賠問題，判溫敗訴。

案經上訴，最高法院審理後認定，二審判決已詳述半決理由，沒有違誤，駁回上訴確定。

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