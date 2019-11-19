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健身房淪為販毒新熱點？ 陽光男孩櫃檯就買得到安毒

毒品安非他命。（資料照）

毒品安非他命。（資料照）

2019-11-19 11:57:08

〔記者楊政郡／台中報導〕奧美伽24h智能健身會館漢口店櫃台楊姓員工，涉嫌賣安毒給長期健身會員，直接在櫃台或約在楊的住處交貨，本月初楊嫌換到WORLDYGM健身俱樂部大甲分店工作，又在健身房旁停車場交貨而將他逮補，在他辦公室儲藏櫃查獲4包、身上1包、住處又查獲包安毒、液態搖頭丸等，檢警呼籲「健身不要傷身」，若干健身中心或健身房已然成為販毒者新興的販毒熱點。

上個月台中檢警查獲一名王姓男子吸食安毒，向上追查發現，王男不但長期健身，是健身房長期會員，父母親認為他已經棄毒，愛上健身房，應該可從此與毒品絕緣，一年多來是他們心目中新的陽光男孩，而他竟是向健身房櫃台楊嫌（羈押禁見中）買毒，他供稱參加健身會員一年多，就向楊嫌買了一年多，楊嫌本月初轉到WORLDYGM健身俱樂部大甲分店任職，他繼續向楊嫌購買，警方在本月12日時機成熟，楊嫌從健身房出來到停車場交貨時將他逮捕。

檢警後續在楊嫌WORLDYGM健身俱樂部大甲分店的個人櫥櫃查獲4包安毒，身上查獲1包，又到他大甲區住處查獲1包安毒及68公克液態搖頭丸。

據悉，楊嫌在健身房上班，邀約會員加入LINE好友，利用LINE通訊軟體來交易毒品，與會員約在健身房櫃檯交貨，或是約在住處附近交貨。

時下年輕人從尚健身，讓各地新興健身房如雨後春荀，許多年輕人以上健身房為時尚，但連健身房的場所也被毒梟滲透，父母們以為孩子去健身房就放心了，沒想到健身房也有供毒來源。

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