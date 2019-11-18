全裸外拍女模竟成仙人跳女主角 夥眾「攝計」坑殺竹科工程師

喜愛外拍全裸寫真的黃姓竹科工程師，約外拍女模到摩鐵拍攝大尺度裸體寫真。（情境照）

2019-11-19 00:04:47

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕罕見！外拍女模竟成仙人跳女主角，夥眾坑殺竹科工程師！

喜愛外拍全裸寫真的黃姓竹科工程師，約外拍女模小美（化名）到摩鐵拍攝大尺度裸體寫真，拍到一半小美男友竟率眾衝進房內，要他拿錢出來擺平，否則就控告性侵，事後摩鐵經理作證時，證實眾人竟然比警方還早衝進房間，而且小美跟她男友遇到這件事「好像很高興」，不像是被性侵害，加上2人經檢警通知屢不到案說明，全案不起訴。

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小美指控，去年11月黃男約她到汽車旅館拍攝大尺度裸體寫真時，竟違反其意願，強行將其手指插入陰道內，她憤而控告強制性交。

黃男到案後大聲喊冤，辯稱當天相約至摩鐵拍攝大尺度裸體寫真，拍攝過程皆正常，小美脫衣服之後，主動拉他碰他，以腳磨蹭他下體，並在他面前自慰，當時他有親小美的腳，也有摸大腿，並持續拍照，但無其他猥褻或性交，結果小美突然打電話，2到3分鐘後就有小美的3名男性朋友進入房間，其中一人聲稱是她男友，聯手恐嚇並向他要錢，說上次也有另名男子被要了30幾萬元，小美同時也報警，後來警方與旅館經理一同進入房內，他認為小美及其男性友人是仙人跳。

檢方調查，小美驗傷診斷書內容載明「陰唇、會陰及陰道無傷口及出血」，因此她指述遭指姦一事是否為真，已然存疑。

事後黃男手指雖驗出小美的DNA，但摩鐵經理作證說，案發當時她與警方一起進去房間，但當時小美沒有說被性侵，只說黃男有摸到她的大腿與手，審酌事發當時2人近距離拍攝大尺度裸體攝影，雙方於過程中有肢體碰觸亦與常理尚無違背，自難排除黃男手指因碰觸小美身體部位，而沾染小美DNA的可能性。

此外，小美於偵查中證稱，拍攝過程中黃男就開始摸大腿及胸部，她一直想閃躲並說不舒服，黃男就說好那不要碰到，因為拍照過程是3個小時，當時已經過一半，她還是想配合拍完，但隔沒多久她側躺時，黃男又以手強硬碰下體，以手將她的手撥開，然後摸下體並進入陰道，她生氣推開，因此打電話給男友來載她，因為男友當時人在汽車旅館附近朋友家聊天。

摩鐵經理作證說：當天事發後與警方一起進入房內，當時小美男友等人比警方還快到現場，而小美跟她男友遇到這件事好像很高興，不像是被性侵害，且小美於案發後，輾轉由男友報警，並以電話致電律師商談後續事宜，並拒絕當天製作筆錄，警方於偵辦中多次聯絡小美，甚至2次發函通知到案說明，小美均未理會，直至檢方傳訊才出庭，而小美自稱事發當時有偷拍黃男性侵她的畫面，經檢察官命其提出，後續均未提供檔案，而小美男友經檢方2次傳喚均不願到庭作證。

檢方認為，小美與其男友均消極面對司法單位偵辦，因此她是否確實遭性侵一事，已難盡信，全案不起訴。

黃男約小美到摩鐵拍大尺度裸體寫真。（取材自網路）

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