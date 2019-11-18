公銀襄理兼營民宿 調職還被判記申誡

公務員懲戒委員會認定趙女經營民宿違反公務員服務法，判決記申誡。（資料照）

2019-11-18 17:06:27

〔記者陳慰慈／台北報導〕在公股銀行台灣土地銀行某家分行擔任襄理的趙姓公務員，被檢舉經營民宿並利用上班時間接聽訂房電話，司法院公務員懲戒委員會認定趙女違反公務員服務法不得經營商業規定，判決記申誡。

趙女遭檢舉在花蓮經營2間民宿，並用買下的民宿，以房地為擔保向自家銀行申請貸款，一間民宿成功申請到1784萬元貸款，另間民宿因申貸金額過高遭拒貸，趙女轉而向花蓮第二信用合作社貸款2000萬元。

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土銀進行查處時，趙女坦承有經營民宿，表示不知道公務員不得經營商業規定，並承諾將儘速處理後續事宜，懇請總行從輕發落；後卻改口稱，民宿由妹妹經營，但土銀清查發現，趙女確實是民宿建物及土地所有權人，於上班時間聯繫民宿事務，並將營利所得轉入自有帳戶償還民宿購屋貸款，土銀除先將趙女調離主管職，並依違反公務員服務法將她送交公懲會審理。

公懲會調查，觀光局「臺灣旅宿網」揭示該民宿訂房專線及該民宿名片、臉書的訂房專線，都是趙女的手機號碼，且帳戶交易明細經土銀勾稽比對後，顯示趙女利用其弟在土銀分行開設的活儲帳戶供民宿房客匯付住宿費用，再將經營民宿營利所得以現金方式存入該帳戶，待累積數萬元金額後，趙女再轉存入自己在土銀的職工存款帳戶，用於償還民宿貸款。

趙女去年4月接受土銀政風處訪談時，承認與家人合夥經營民宿，民宿連絡電話是她的手機號碼， 大部分是她在接聽使用，有時妹妹使用，「我只是偶爾在上班時間接聽訂房專線，處理訂房事宜」，公懲會審理時卻翻供否認，公懲會認定為卸責之詞，認為趙女行為會使民眾對公務員產生不專心自身業務，紀律鬆散不良觀感，嚴重損害政府信譽，因此予以懲戒申誡。

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