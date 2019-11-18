結婚28年宛如先生傭人 妻子覺醒休夫 法官判准

結婚28年宛如先生的傭人，妻子突覺醒決定休夫，新竹地院法官判准。（記者蔡彰盛攝）

2019-11-18 13:46:49

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹陳姓婦人結婚28年來，先生嗜賭，幾乎不負擔家計，2年前陳女覺醒，不願再做先生的傭人，憤而離家出走並提告休夫，新竹地院法官認為妻子積怨已深，堅持求去，判准離婚。

陳女說，結婚28年育有兩名子女，先生林男1995年即要求分房睡，由她獨自照顧兩名年幼子女。自此已無夫妻之實逾20年。

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林男嗜賭成性，除曾將遭資遣所領數百萬元資遣費及勞保費中，拿出100萬元供家中購車使用及父母就醫，餘款用以支付長女大學期間部分生活費外，從未支付家庭生活費，亦從不協助家務處理及撫育子女，以致家中生活開銷與子女之教養等費用均由她一肩扛起。

她曾多次向老公表示應分擔家庭生活費或向他借錢，老公均置之不理。導致她僅能以自己從事作業員每月2萬多元薪資所得支應外，並四處借貸度日。她說，先生在生活上對她極為苛刻。家中電費雖由她支付，先生卻屢屢擅自關閉冷氣，絲毫不顧念她的需求與感受。

先生10年前遭資遣後即未再工作，她卻須於每日工作返家後，猶同傭人一般服侍先生，洗衣煮飯操持各項家務。先生卻未曾體恤她，並給予基本尊重。她雖曾提出協議離婚，先生卻以死相逼。她實在無法再與之相處，迫於無奈而於2年前搬離住處，在外租屋居住。

林男坦承，妻子人很好，之前無怨無悔照顧家庭。夫妻原本感情也很好，後來因為經濟問題，造成妻子對他強烈不滿。20年來是他辜負妻子，他要用下半輩子彌補。他對妻子還有濃厚的感情，考量到將來沒有人在妻子身邊，故他不願意離婚。

陳女怨嘆地說，在婚姻關係中自己僅是先生處理家務的傭人而已，顯見她在婚姻關係中盡心對家庭付出，卻未獲得應有尊重，並且積怨已深，遂選擇離家分居。

法官認為夫妻既已宛如兩個個體分別存在，婚姻所欲達到同居及互相扶助之重要基礎盡失，顯已形同陌路，甚難期待其等婚姻關係長久穩定與健全，因此判准離婚。

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