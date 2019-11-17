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首頁　>　社會

13歲少女被哥哥同學性侵罹憂鬱症 5年後揭發暴行

性侵示意圖。

性侵示意圖。

2019-11-17 08:56:41

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕真是情何以堪！陳姓男子在16歲生日當天到同學家開生日趴，酒後因不勝酒力，被同學家人好心留宿，沒想到他卻酒後起色心，強行進入同學年僅13歲的妹妹房間，性侵得逞，5年後被害人仍未走出陰影，經診斷罹患憂鬱症，陳男暴行才遭揭發，新竹檢方依性侵幼女罪嫌將他提起公訴。

警方調查，2014年11月陳男滿16歲當天，到國中女同學位於新竹縣住處烤肉飲酒，嗣因不勝酒力留宿該處，留宿期間，明知同學妹妹當時年僅13歲，竟基於強制性交犯意，進入房間，強行褪去同學妹妹衣褲，將生殖器及手指插入性器方式強制性交得逞。

陳男到案後，供稱酒後留宿該處，卻否認犯行，辯稱當時已喝醉，未與同學妹妹發生性行為。

然而根據病歷紀錄，被害女童因受性侵而罹患憂鬱症，因此檢方認定陳男涉嫌重大。

檢方表示，檢察官受理一般刑事案件，發現被告於犯罪時未滿18歲者，應移送少年法庭審理。但被告已滿20歲者，不在此限。由於陳男已滿20歲，惟其於行為時係未滿18歲少年，依規定應由新竹地院少年法庭審理。全案依性侵幼女罪嫌提起公訴。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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