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首頁　>　社會

不爽被開單 運將在臉書譙警「俗子」下場是…

涂姓計程車司機被開單，在個人臉書貼出開單警員照片，痛批「不要臉」、「俗子」，被判拘25日，得易科罰金2.5萬元，可上訴。（資料照）

涂姓計程車司機被開單，在個人臉書貼出開單警員照片，痛批「不要臉」、「俗子」，被判拘25日，得易科罰金2.5萬元，可上訴。（資料照）

2019-11-16 21:19:35

〔記者吳政峰／台北報導〕賠了夫人又折兵！涂姓計程車司機今年4月間被台北市信義分局三張犁派出所王姓警員開單，心情不好，在個人臉書貼出王員的照片，痛批「不要臉」、「俗子」，王員輾轉得知，氣得提出侮辱公務員依法執行之職務罪，台北地院日前判拘25日，得易科罰金2.5萬元，可上訴。

今年4月間，涂男不滿王員開單執勤態度，拍照上傳個人臉書抱怨，在王員的照片旁留下「臭嘴臉」、「不要臉的樣子」、「俗子一個」、「詛咒你全家不得好死」等文字，抒發情緒，未料訊息竟輾轉被王員看到，王員不滿遭到侮辱，堅持提告。

「看他那一副臭嘴臉、不要臉的樣子！看了就火大！每天在黑線開單！我的車上還有外國客人照罵不誤！我前面黑色Uber停比我久，結果他開完我的單！也不敢過去跟他開單！俗仔一個…，詛咒你全家不得好死」，王員強調，涂男拍他身著制服執勤的照片，並用這些語言辱罵，觸犯侮辱公務員執行職務罪，最重可處6月徒刑。

北院指出，涂男因違規停車遭取締心生不滿，即對王員依法執行職務恣意侮辱，公然挑戰公權力，損害公務員值勤的尊嚴，足以貶損王員名譽，惟念在涂男犯後坦承犯行，於審理時向王員認錯道歉，兼衡其素行、犯罪動機、目的、手段、所生危害，及其為高職畢業教育程度、現職收入、無需扶養人口之家庭經濟生活狀況等情狀，決定輕判25日，給予易科罰金的機會，免入監。

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