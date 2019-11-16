台中高分院若定低於4年刑期 魏應充又不用關了

頂新集團前董事長魏應充15日原本要發監執行，彰化地檢署卻臨時暫緩。（記者王藝菘攝）

2019-11-16 19:28:47

〔記者吳政峰／台北報導〕頂新集團前董事長魏應充6日因劣油案被判7罪、總刑期5年9月確定，加上調和油案判刑2年確定，彰化地檢署依數罪併罰規定向台中高分院聲請定應執行刑，而因調和案2年刑期已執行完畢，若裁定的結果低於4年，等同服刑過半，依規定可重核假釋，維持之前的假釋決定，魏應充免鋃鐺入獄。

魏應充前因調和油案被智慧財產法院依詐欺罪判刑2年確定，入監服刑，去年底假釋出獄，保護管束4個月期滿，刑罰執行完畢；劣油案涉犯食品安全衛生管理法及詐欺等罪，仍在纏訟中，本月6日最高法院駁回部分上訴，其中7罪不得易科罰金，分判1年6月、8月、2件各11月、3件各7月，7件累計總刑期共5年9月。

請繼續往下閱讀...

由於調和油案的犯罪時間點在劣油案判決確定之前，依刑法規定，2案可採「數罪併罰」，由最後的事實審法院、本案為台中高分院裁定數罪合併所應執行的刑期，下限不得低於各刑中最長的刑期，上限則不得高於各刑加總刑期，換言之，本案最後裁定應執行刑應於2年到7年9月之間。

刑法77條規定，服刑逾二分之一者可提報假釋，亦即台中高分院最後若定應執行刑低於4年，魏應充可拿調和油案執行完畢的2年折抵，等於服刑過半，彰檢重核後應維持之前的假釋決定，無須再開假釋審查委員會，魏應充可獲得自由身，剩下的刑期則交付保護管束。

至於彰檢15日稱魏應充在調和案服刑1年8月為實際執行天數，假釋期間的4個月交付管護管束則不列入折抵計算，一名獄政人士表示，這是彰檢誤解實務運作，因魏應充已過保護管束，等同2年徒刑執行完畢，可全數折抵，所以只要最終裁定低於4年，就可免回籠，而非彰檢講的3年4月。

不過，由於兩案的總刑期高達7年9月，判4年等於打對折，一名法界人士認為，雖然不是不可能，但機率確實不大。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法