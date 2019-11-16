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澎湖海巡裁罰越界漁船金額創新高 中國漁船仍罰不怕

澎湖海巡隊查扣無船名中國漁船，留置四十二天裁罰六十萬元。（記者劉禹慶攝）

澎湖海巡隊查扣無船名中國漁船，留置四十二天裁罰六十萬元。（記者劉禹慶攝）

2019-11-16 14:46:38

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖海巡隊今日驅離留置調查42天的中國無船名漁船，並裁罰60萬，今年累計裁罰2815萬元，已超過去年總額千萬元，但在高額罰金下，中國漁船仍前仆後繼越界作業，似乎罰不怕，海巡人員建議應採更重罰手段。

海巡署澎湖艦10月05日在花嶼西北21浬（距領海基線約21浬）海域，扣留越界作業「無船名」中國漁船，經留置調查42日，依違反「台灣地區與大陸地區人民關係條例第29條、第32條及第80條之1規定與同法施行細則第42條規定」裁罰60萬元，今日由RB03巡防艇驅離出境。

根據澎湖海巡隊表示，今年迄今已裁罰20艘中國漁船，裁罰金額達2815萬元，平均一艘裁罰140萬元，較去年一艘平均裁罰94萬元，高出46萬元（107年共有19艘遭裁罰新台幣1790萬元），更值得注意還查扣著2艘中國抽砂及運砂船，裁罰或拍賣都會出現高價，金額還會增加。

由於中國漁船越界侵害澎湖漁民生計，澎湖海巡隊為維護我海域珍貴的海洋資源，澎湖海巡隊將嚴正執法，採強力執法手段（留置、沒入、提高行政罰緩等）從重裁處，絕不寬貸，但中國漁船越界捕魚仍是源源不絕，似乎是罰不怕。

中國無船名漁船繳納罰金後，立即驅離出境。（澎湖海巡隊提供）

中國無船名漁船繳納罰金後，立即驅離出境。（澎湖海巡隊提供）

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