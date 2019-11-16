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檳榔攤暗藏賭場 婦人腳傷裹石膏、拄拐杖仍要「參一咖」

婦人雖然腳傷，還是一隻腳裹石膏、拄拐杖，堅持要「參一咖」。（記者楊金城翻攝）

婦人雖然腳傷，還是一隻腳裹石膏、拄拐杖，堅持要「參一咖」。（記者楊金城翻攝）

2019-11-16 10:19:11

〔記者楊金城／台南報導〕台南市麻豆分局昨天下午在麻豆區一間檳榔攤2樓，查獲45人職業大賭場，在場多是50至60歲的菜籃族，警方當場查扣監視器、賭資2萬元、撲克牌及骰子等證物，今天將涉嫌經營賭場的許姓男子依賭博罪移送台南地檢署偵辦，其餘44名賭客依社會秩序維護法裁罰。

麻豆警方15日中午在轄內巡邏時，偶然發現一間檳榔攤進出人數特別多，相當異常，繞到後門查看發現別有洞天，分局立刻調度大批警力控制現場，查獲俗稱「目賊仔」的職業賭場，賭客人數多到要以遊覽車載運。

麻豆警方上週剛查獲一處職業賭場，這次連莊破獲賭場，清查賭客時又發現好幾個「熟面孔」，員警說：「怎麼又是妳」，賭客也沒想到又被抓，可謂賭性不改。現場更有車禍剛出院的婦人雖然腳傷，還是一隻腳裹石膏、拄拐杖，堅持要「參一咖」。

台南市警局長周幼偉前往麻豆分局頒發破案茶，慰勞執勤員警辛勞。麻豆分局長楊慶裕表示，賭場所帶來的傷害不僅是傾家蕩產，後續衍生的治安問題更多，警方會針對轄內易生不法處所再加強查察，持續取締各地的流竄性職業賭場。

麻豆檳榔攤暗藏賭場。（記者楊金城翻攝）

麻豆檳榔攤暗藏賭場。（記者楊金城翻攝）

警方查獲賭場證物。（記者楊金城翻攝）

警方查獲賭場證物。（記者楊金城翻攝）

檳榔攤暗藏賭場，被麻豆分局查獲45人。（記者楊金城翻攝）

檳榔攤暗藏賭場，被麻豆分局查獲45人。（記者楊金城翻攝）

台南市警局長周幼偉（中）頒發破案茶給破獲賭場的麻豆分局。（記者楊金城翻攝）

台南市警局長周幼偉（中）頒發破案茶給破獲賭場的麻豆分局。（記者楊金城翻攝）

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