抓到了！妻和小王脫光躺摩鐵呻吟 他買下床單怒告卻碰壁...

吳男到汽車旅館抓姦，在門外就聽到伸吟聲，直接衝進去，當時老婆與「阿進」全身赤裸躺在床上。（情境照）

2019-11-16 06:29:15

〔記者楊政郡／台中報導〕吳男趕到汽車旅館抓姦，在門外就聽到伸吟的聲音，「門沒鎖」直接衝進去，當時老婆與「阿進」全身赤裸躺在床上，吳男拍照、攝影都來，再花了500元買床單，上面還驗到女人的DNA，又搶到一條女用內褲，對此提告妨害家庭，吳男認為這下抓姦在床了，但檢察官不起訴，再議也駁回，他不死心聲請交付審判，還是失敗被駁回。

吳男描述當天情形說，老婆與阿進今年元月10日下午6時許一同進入汽車旅館，他接到線報立即趕過去，老婆與阿進在房內近兩小時，當時他去抓姦，先在走廊聽到疑似做愛聲音，又發現房門沒鎖直接進入，看被告2人全身一絲不掛躺在床上，床單零亂，當時對他們進行拍照及錄影，一陣拉扯後，讓2人穿上衣服，吳男即報案處理。

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而吳男買了床單當證據，驗到一女性DNA，吳男心想是他老婆所遺留，認為若非被告2人正在做愛，怎會在床單上留下老婆的體液斑跡？還抓到一件女用內褲，提供給檢方作為證據，但地檢署檢察官卻不進一步比對，就不起訴處分，向台中高分檢提起再議也被駁回。

吳男認為以一般社會觀念，成年男女到汽車旅館目的就是性交，且2人在房內待上2小時，並無其他目的，吳男提起刑事交付審判。

台中地院刑事庭指出，吳男雖再提供3張被告兩人一絲不掛共處一室的照片，這是偵查中所未見照片，但被告兩人早已承認當時是一絲不掛，但否認當時有進行性器結合，就算被告2人在房內一絲不掛，亦無從以此證明2人有性器結合之姦淫行為。

法官說告訴人也證稱，未目擊被告2人當場有從事性交行為，還是沒有直接證據，而床單上女人DNA，未比對出當事人，但檢察官當時就認為即使是吳男的妻子所有，也不足為奇，因為並未驗出阿進的DNA，更無其他男人的DNA。

另外吳男提供的女人內褲，未驗出有任何男性精子反應，更未驗出任何人DNA，所以整件事，都是吳男自己想像被告兩人有性器結合，他在「第一時間」衝進去，都沒有拿到任何有利證據，吳男聲請交付審判應駁回，全案定讞。

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