屏東女嬰猝死 警方調查：兄妹沒睡一起排除壓死可能

埤女嬰死亡在家中，警方昨天拉起封鎖線調查。（資料照）

2019-11-15 11:22:27

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東新埤鄉昨天（14日）發生一起兩個月大女嬰死亡案件，一開始懷疑是與女嬰同房的2歲哥哥，不慎壓死2個月大的妹妹，但警方近一步調查後，案情出現大逆轉，警方今表示，經過調查，女嬰是獨自睡在搖籃上，兄妹並沒有睡在一起，因此排除哥哥壓死妹妹的可能。

昨天潮州分局警方接獲報案，新埤鄉有一名2個月大的女嬰死亡，疑似遭熟睡的2歲大男童壓死，母親發現後嚇壞，抱著沒有生命跡象的女嬰坐上救護車急救，但仍回天乏術。

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女嬰案件讓嬰幼兒居家安全再度引起關注，不過警方回到現場進一步調查，25歲的姚姓媽媽與男童打地鋪睡地板，女嬰獨自睡搖籃，昨天上午睡醒時，媽媽發現獨自睡在搖籃的女嬰沒有呼吸心跳，趕緊叫救護車送女嬰急診搶救。

潮州分局偵查隊長葉憲威表示，女嬰是獨自一人睡在搖籃，被哥哥壓死的可能性極低，且女嬰送醫時臉色沒有發黑，身上也沒有任何明顯被虐待的外傷，初步排除被壓死、受虐等可能，請民眾勿作臆測與渲染，避免增加檢警偵辦困擾及增添家屬傷痛，目前已經報請檢察官、法醫進行相驗，詳細事發經過與死因仍待進一步調查釐清。

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