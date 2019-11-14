網友誣指馬家軍漂亮寶貝 她反擊提告爭回清白

高等法院的法庭內配置的法槌。（資料照，記者張文川攝）

2019-11-14 17:09:27

〔記者楊國文／台北報導〕台北市議員徐巧芯，不滿江姓網友貼文，誣指她去年9月以市議員參選人身份上政論節目時，曾表示「支持侯支宜再幹掉一次鄭南榕的選民就把票投他」等話，已毀損她的名譽和人格評價，提告加重誹謗罪，江男辯稱屬可受公評之意，應受言論自由保障，但高等法院認為江散佈不實的事實，有誹謗惡意，今依加重誹謗罪判拘役20天，可易科罰金2萬元定讞。

判決指出，江姓網友明知曾任前總統馬英九辦公室幕僚、北市議員參選人徐巧芯於2018年9月14日在某電視台政論節目上，並未表示「支持侯支宜再幹掉一次鄭南榕的選民就把票投他」等話，竟於隔天晚上近10時，在住處上網到「PTT網站」八卦版，不實散佈：「徐巧芯笑稱：支持侯友宜再幹掉一次鄭南榕的選民就把票投他」等話，做為文章標題；徐巧芯認為江男所為已毀損其名譽，對江提出加重誹謗罪告訴。

請繼續往下閱讀...

江男應訊承認有徐指控的行為，且她並未完整說出「支持侯支宜再幹掉一次鄭南榕的選民就把票投他」等話，但他辯稱是他解讀徐的意思，屬於對可受公評之事進行政治性評論，應受言論自由的保障。

高等法院認為，依一審勘驗該政論節目內容，是徐在回應立委吳秉叡的發言，僅表示侯友宜要自行面對選民的檢視，這是民主的真諦所在，無法推論出徐在節目上有說過「支持侯支宜再幹掉一次鄭南榕的選民就把票投他」等話，而且吳秉叡也沒有「侯友宜幹掉鄭南榕」的陳述，認定江杜撰該說法並散佈，已使徐的名譽受損，具誹謗故意。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法