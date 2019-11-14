為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

網友誣指馬家軍漂亮寶貝 她反擊提告爭回清白

高等法院的法庭內配置的法槌。（資料照，記者張文川攝）

高等法院的法庭內配置的法槌。（資料照，記者張文川攝）

2019-11-14 17:09:27

〔記者楊國文／台北報導〕台北市議員徐巧芯，不滿江姓網友貼文，誣指她去年9月以市議員參選人身份上政論節目時，曾表示「支持侯支宜再幹掉一次鄭南榕的選民就把票投他」等話，已毀損她的名譽和人格評價，提告加重誹謗罪，江男辯稱屬可受公評之意，應受言論自由保障，但高等法院認為江散佈不實的事實，有誹謗惡意，今依加重誹謗罪判拘役20天，可易科罰金2萬元定讞。

判決指出，江姓網友明知曾任前總統馬英九辦公室幕僚、北市議員參選人徐巧芯於2018年9月14日在某電視台政論節目上，並未表示「支持侯支宜再幹掉一次鄭南榕的選民就把票投他」等話，竟於隔天晚上近10時，在住處上網到「PTT網站」八卦版，不實散佈：「徐巧芯笑稱：支持侯友宜再幹掉一次鄭南榕的選民就把票投他」等話，做為文章標題；徐巧芯認為江男所為已毀損其名譽，對江提出加重誹謗罪告訴。

江男應訊承認有徐指控的行為，且她並未完整說出「支持侯支宜再幹掉一次鄭南榕的選民就把票投他」等話，但他辯稱是他解讀徐的意思，屬於對可受公評之事進行政治性評論，應受言論自由的保障。

高等法院認為，依一審勘驗該政論節目內容，是徐在回應立委吳秉叡的發言，僅表示侯友宜要自行面對選民的檢視，這是民主的真諦所在，無法推論出徐在節目上有說過「支持侯支宜再幹掉一次鄭南榕的選民就把票投他」等話，而且吳秉叡也沒有「侯友宜幹掉鄭南榕」的陳述，認定江杜撰該說法並散佈，已使徐的名譽受損，具誹謗故意。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
蔣萬安挺港要退黨？徐巧芯：為何不是背離黨精神的人離開
2019-11-14 13:33

蔣萬安挺港要退黨？徐巧芯：為何不是背離黨精神的人離開
張琍敏指陳菊「蛇鼠一窩」 一審判無罪
2019-11-11 18:05

張琍敏指陳菊「蛇鼠一窩」 一審判無罪
2019央北房市黑馬 正式誕生

2019央北房市黑馬 正式誕生
不只謝震武！ 徐巧芯也送韓國瑜一段古語 來賓都笑了
2019-10-27 00:25

不只謝震武！ 徐巧芯也送韓國瑜一段古語 來賓都笑了
大逆轉！質疑邱太三為妻關說 高院今改判黃越宏無罪定讞
2019-10-24 10:53

大逆轉！質疑邱太三為妻關說 高院今改判黃越宏無罪定讞
粉鑽礦區瀕絕礦 富藝斯秋拍重點登場

粉鑽礦區瀕絕礦 富藝斯秋拍重點登場

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播