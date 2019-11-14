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桃市警局防制A1祭嘉獎 Po文者譏諷能被記功是八字硬

桃市警察局長陳國進為了防制A1（死亡車禍）祭出嘉獎機制，po文者抨擊，屆時能記功絕非防制得力，只有「八字硬運氣好」跟「沒良心瘋狂吃」。（記者魏瑾筠翻攝自臉書粉絲專頁「靠北警察」）

桃市警察局長陳國進為了防制A1（死亡車禍）祭出嘉獎機制，po文者抨擊，屆時能記功絕非防制得力，只有「八字硬運氣好」跟「沒良心瘋狂吃」。（記者魏瑾筠翻攝自臉書粉絲專頁「靠北警察」）

2019-11-14 13:18:28

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕臉書粉絲專頁「靠北警察」今早發出貼文指出，桃市警察局長陳國進為了防制A1（死亡車禍）祭出連續兩個月沒A1，分局長記2小功、交通組長記1大功的嘉獎機制，po文者抨擊，屆時能記功絕非防制得力，只有「八字硬運氣好」跟「沒良心瘋狂吃」；桃市警局對此回應，這是為了激勵各分局及交通大隊透過各項A1防制作為，「共同達成不可能任務，特別給予獎勵」。

桃市警局說，若今年11及12月連續2個月轄區防制A1事故發生，轄區分局長及交通組組長先予以獎勵，再授權各分局針對防制有功人員予以獎勵，並強調，絕不容許匿報交通事故，如有匿報將從嚴究責，桃市警局進一步說明，此案是獎勵員警認真執勤防制A1車禍發生獎勵作為，對努力勇於任事者從優鼓勵，不是評比跟責難。

「靠北警察」Po文指出，桃園市警局陳局長，在10月局務會報宣布了「2個月沒A1（俗稱死亡車禍），交通組長記一大功、分局長記功二次」的防制作為，看來如果有諾貝爾防制A1獎肯定是要頒給他了！

Po文者不滿表示，警察明明就沒辦法防制A1發生，訂了這麼離譜的獎勵，無非是變相讓交通組長、分局長逼基層同仁吃案，屆時真正能記一大功的絕非是防制得力，只會有「八字硬運氣好」跟「沒良心瘋狂吃」兩種人，像這種根本不合理的評比和獎懲，根本就是包在糖衣下的毒藥，到時候警政署查到匿報A1時，局長您要出來扛嗎？

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