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網咖店員交14歲女友劈腿閨密！同一公園男廁輪流與2女嘿咻

陳姓網咖男店員透過網路交友軟體認識1名14歲女國中生，交往成為男女朋友，進而認識同班另名女閨密，陳男竟與2女學生在公園男廁上演四腳獸。（情境照）

陳姓網咖男店員透過網路交友軟體認識1名14歲女國中生，交往成為男女朋友，進而認識同班另名女閨密，陳男竟與2女學生在公園男廁上演四腳獸。（情境照）

2019-11-13 20:55:57

〔記者王俊忠／台南報導〕陳姓網咖男店員透過網路交友軟體認識1名14歲女國中生，交往成為男女朋友，進而認識同班另名女閨密，雙方相識1個月後，陳性慾高漲，4月間女友上學前，猴急的在南市1處公園男廁內辦事，陳食髓知味，隔天找上女友閨密，連續3天在同一時段、同一廁所輪番與2女學生上演四腳獸。女閨密母親發現後氣的提告，台南地院審認陳嫌對於未滿16歲少女性交，判6個月徒刑、緩刑2年，可上訴。

據調查，陳男於今年3月間透過交友軟體認識14歲女國中生後，2人交往成為男女朋友，陳並經女友介紹認識女友同班的1位女同學。陳大膽示愛後，4月16日上午7時40分拉著女友在東區1公園男公共廁所內、猴急發生性關係。

沒想到，隔天陳男找上女友的同班女同學，選在同一時段、同一地點與小女友的閨密性交；第3天，他又若無其事的找上女友，同樣是在同一地點、時間與小女友性交，大享齊人之福，直至女友閨密的母親發現後控告陳男。

台南地院法官審酌，陳男雖與兩少女性交、妨害少女身心健康發展，考量他與兩少女當時是男女朋友或朋友關係，且情不自禁嚐禁果，犯行並非惡劣，其女友在警詢時表示不提告訴，加上陳已與女友的閨密及母親調解成立，履行和解條件，獲得對方原諒，依對未滿16歲少女性交3罪，合併判6個月徒刑、緩刑2年；陳男需向公庫支付6萬元及接受10小時的法治教育。

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