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「聚眾鬥毆」修法明確定義 警署：執法更有力

警政署表示，很感謝立法委員支持刑法第149條、150條修正條文，未來如順利修正通過，警察處理街頭滋事暴力案件，將有足夠法律依據。（資料照）

警政署表示，很感謝立法委員支持刑法第149條、150條修正條文，未來如順利修正通過，警察處理街頭滋事暴力案件，將有足夠法律依據。（資料照）

2019-11-13 22:21:30

〔記者姚岳宏／台北報導〕為防止聚眾鬥毆亂象，立法院司法及法制委員會今初審通過「刑法部分條文修正草案」，明定3人以上為聚眾，並新增意圖要件，攜帶凶器首謀及下手者最重處7年半徒刑，警政署表示，很感謝立法委員支持刑法第149條、150條修正條文，未來如順利修正通過，警察處理街頭滋事暴力案件，將有足夠法律依據，將不再是「抓到人卻判不了刑」，員警不會再有無力感，也更能保護民眾生命安全。

警政署指出，由於過去並未將「聚眾」明確定義，依照92年度台上字第5192號判決指出，「聚眾」是指參與之多數人有隨時可以增加之狀況，以致聚眾鬥毆案件，但此「聚眾」定義嚴苛，導致難以依刑法149或150條論罪，而在未致死或重傷之下，只能論以輕微的傷害罪，嚇阻犯罪成效不彰。

刑事局表示，107年度警察機關針對聚眾鬥毆案件，依刑法第150條或第283條移送地檢署案件，計326件1642人次，其中起訴117人，有罪判決僅5人，其中1人是以傷害罪遭判拘役，3人以妨害公務遭判拘役，1人是侮辱公務員罪遭判有期徒刑5月。

有官警無奈說，因為法官對「聚眾」定義嚴格，大多僅能以社會秩序維護法87條處罰罰鍰，嚇阻力顯有不足，亟需修法避免民眾觀感不佳。

警政署強調，本次修訂刑法149及150條後，清楚將「聚眾」定義為「於公共場所或公眾得出入的場所聚集3人以上，而施強暴脅迫者」，未來警方將可採取強勢執法作為，依現行犯逮捕、沒收犯罪工具，方能有效遏止街頭鬥毆事件，維護社會安定秩序。

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