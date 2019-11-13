疑中資幕後侵入 ！破2賭網站、一年簽賭規模141億元

刑事局電信偵查大隊和嘉義警方以垂降方式破獲藏身這處大樓的網路簽賭公司。（記者黃建華翻攝）

2019-11-13 12:22:01

〔記者黃建華／高雄報導〕選前斬斷不法金流！刑事局電信偵查大隊第三隊今宣布和台中、嘉義警方聯手於台中西屯、嘉義市等地破獲兩個賭博網站，其中一處以數位公司為掩護的點，疑為中資幕後透過在薩摩亞群島等免稅天堂虛設控股公司來台投資設立，共有姚姓嫌犯等台籍犯嫌18人落網，檢警清查，光這兩個賭博網站近1年簽賭金額就高達141億元，全案訊後依賭博、洗錢防制法等罪嫌擴大偵辦。

有鑑於「第 15 任總統副總統暨第 10 屆立法委員選舉」將屆，為確保選舉過程順遂，避免不肖分子開設選舉賭盤，進而影響選情，刑事局電信偵查大隊全力掃蕩地下網路賭盤。

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電信偵查大隊針對長期經營國內外各種運動賽事、以及「百家樂」、「六合彩」、「體育賽事簽賭」、「吃角子老虎」、「電競賽事」等數十種博弈遊戲之大型網路賭博網站進行分析後，發現「BET365」、「威尼斯人」、「永利城」、「WY CITY」、「玖九」等賭博網站，營運迄今投注金額超過百億元，經長期蒐證、掌握相關賭博網站在國內的上、下游總監、總代理、代理層級共 3 處所。

本月 6 日至 11 日，報請台中、嘉義兩地檢署，會同台中、嘉義警方兵分多路，前往 3 處據點搜索，分別在臺中市查獲疑為中資幕後投資成立的一家數位公司員工姚男等 14 名嫌犯，查扣電腦主機 75 臺、螢幕 88 臺、筆記型電腦 3 臺、行動電話 24 支、伺服器 1 臺、員工請假單 2 份、員工守則 1 份等證物，清查近一年投注金額逾 79 億元，相關犯嫌訊後移送台中地檢署偵辦；另在嘉義市查獲「WY CITY」賭博網站負責人蘇男等 4 名嫌犯，查扣電腦主機 7 臺、螢幕 15 臺、監視器 7 臺等證物，清查近一年投注金額逾 62 億元。

警方說，嘉義賭博機房為規避警方查緝，機房門外、樓梯口、地下室佈滿監視器及紅外線感應器，警方遂採取攀降方式從陽臺破門攻堅，始一舉查獲。

至於台中的網路簽賭公司，負責人雖掛名台灣人，但警方從現場員工口中得知，幕後疑為中資透過虛設在薩摩亞等免稅天堂的控股公司來台投資，一年透過地下簽賭席捲台灣多達79億元資金，警方表示，除了賭博罪外，也會一併依洗錢防制法送辦。

選前斬斷不法金流，刑事局電信偵查大隊和中市、嘉義警方破獲兩個簽賭網站，共逮捕１８涉案嫌犯。（記者黃建華翻攝）

檢警查扣大批經營簽賭的電腦主機、螢幕等設備。（記者黃建華翻攝）

檢警從查扣的電腦主機清查，光這兩個網路簽賭公司近一年簽賭規模多達１４１億元。（記者黃建華翻攝）

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