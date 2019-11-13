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載小六女翹課嘿咻 大學肄業男生逃過牢獄之災

小鎮送早餐到學校給阿丹，沒想到阿丹不想上課，要求小鎮載她離開，當天下午兩人發生性行為。（情境照）

小鎮送早餐到學校給阿丹，沒想到阿丹不想上課，要求小鎮載她離開，當天下午兩人發生性行為。（情境照）

2019-11-13 06:11:59

〔記者楊政郡／台中報導〕小鎮（化名）大學肄業，去年底由FB認識小六生「阿丹」（化名），兩人聊得來，有次小鎮送早餐到學校（中市某國小）給阿丹，沒想到阿丹不想上課，要求小鎮載她離開，當天下午兩人在未違背阿丹意願下發生性行為，阿丹母親得知後堅持提告性侵及略誘，不過小女友阿丹一再袒護小鎮，供稱是她不想上課要求小鎮載她離開，法官審酌小鎮對阿丹父母完成賠償，略誘罪不成立，性侵部分判1年6月，緩刑4年，並應接受法治教育3場次。

台中地院判決書指出，小鎮在去年12月間透過FB認識小六生阿丹，兩人不但聊得來，同月21日小鎮還親自送早餐，到某國小給阿丹，可是阿丹一直覺得上課很煩，不想上課，要求小鎮載她離去，小鎮就載她去遊玩，當天下午又回到小鎮租屋處，兩人在未違反阿丹意願下，發生性行為。

但是阿丹翹課，晚上又很晚才回家，父母親逼問下說出上情，母親堅持提告，說她孩子才12歲，被略誘及性侵。

小鎮到案坦承犯行，但法官發現，阿丹供稱是她主動叫小鎮載她離開的，小鎮完全沒有使用暴力，也沒有引誘她，是她主動上小鎮的機車，小鎮也沒有不讓她回家，因為她不想上課。

法官審酌小鎮沒有引誘、或暴力、脅迫等手段，阿丹在小鎮住處期間，行動自由並未受任何限制，阿丹想回家，沒有任何困難，阿丹不願意回家是她自主決定。

阿丹可以自主不回家，卻沒有性自主權利。法官認為略誘罪不成立，但妨害性自主姦淫幼女罪是成立，審酌被告自陳為大學肄業，在母親工作室幫忙、未婚、小康家庭經濟生活狀況，且已賠償阿丹的父母親並和解，判處1年6月，給予緩刑4年，並應接受法治教育3場次。

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