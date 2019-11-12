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全鄉家戶裝設住警器 這個鄉鎮搶第一

全鄉家戶裝設住警器，雲林縣林內鄉搶第一。（記者詹士弘攝）

全鄉家戶裝設住警器，雲林縣林內鄉搶第一。（記者詹士弘攝）

2019-11-12 13:13:30

〔記者詹士弘／雲林報導〕住宅用火災警報器證實可成功提醒住戶及時應變逃生，雲林縣林內鄉公所争取到國防部陸軍司令部睦鄰經費，已購置4000個「住警器」，預計在3個月內裝置完成，將成為雲林縣第一個全鄉家戶都裝「住警器」的鄉鎮市。

根據107至108年火災案件統計，9起火災案件中，有一件因裝住警器成功提醒住戶及時應變逃生，雲林縣經常有人居住的戶數約17萬多戶，經推廣安裝住警器有2萬4千多戶，裝設住警器的比率仍舊偏低。

林內鄉鄉長張維崢表示，林內鄉中老年人比例偏高，為使鄉內民眾能夠及早發現火災，從104年起至108年等不同年度，由他向民間企業募集住宅用火災警報器，優先對於獨居、低收、及身心障礙等弱勢族群住家進行免費裝設，已有約1500戶弱勢家庭裝設住警器。

張維崢說明，林內鄉約有6000戶，為了讓林內鄉全鄉都能夠安裝住警器，公所争取到國防部陸軍司令部睦鄰經費，購置4000個住警器，將由消防人員、村長及村幹事到宅裝設，目標在3個月內完成，林內將成為雲林縣第一個所有住戶都有住警器的鄉鎮，而且全未用到消防局的資源，所有住警器全由公所自募裝置。

全鄉家戶裝設住警器，雲林縣林內鄉搶第一。（記者詹士弘攝）

全鄉家戶裝設住警器，雲林縣林內鄉搶第一。（記者詹士弘攝）

全鄉家戶裝設住警器，雲林縣林內鄉搶第一。（記者詹士弘攝）

全鄉家戶裝設住警器，雲林縣林內鄉搶第一。（記者詹士弘攝）

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