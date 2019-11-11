中國運補船囂張越界烏坵當後勤 海巡艦艇包抄

金門海巡隊在烏坵海域查獲越界中國運補船。（圖由金門海巡隊提供）

2019-11-11 22:01:50

〔記者吳正庭／金門報導〕海巡署艦隊分署在烏坵海域發現1艘中國運補船越界，並對多艘中國鐵殻船補給油料，立即出動台中、金門艦艇趕往掃蕩、圍堵，中國運補船雖一路蛇行逃避，仍被海巡特勤隊幹員強行登船成功，花了10小時航程，今天將船隻及包括蕭姓船老大在內的5名船員押返金門，全案依違反兩岸人民關係條例展開調查。

金門海巡隊組主任彭宥淋說，昨天中午12時左右，台中港支援的500噸級「金門艦」及金門料羅港出發的「PP-10039艇」抵達烏坵海域，發現有多艘中國鐵殻船在大坵島南面0.5浬處併靠聚集，疑似進行運補作業；中國船一見海巡艦艇，立刻鳥獸散，海巡艘艦艇鎖定1艘無船名運補船展開圍捕、取締，該運補船拒絕停俥受檢，一路蛇行逃避，最終仍被海巡PP-10039艇緊追，由特勤隊幹員強靠登檢成功。

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這艘200噸級的中國運補船滿載約100噸的油料，可以提供中國漁船海上油料補給，省去往返漁港加油的時間及油耗。初步清查，運補船蕭姓船老大坦承在烏坵海域為中國漁船提供漁撈作業的後勤補給，違反兩岸人民關係條例事證明確。

金門海巡隊表示，該艘越界運補船比一般被逮獲漁船大，罰款將超過30萬元。

為防範中國漁船去而復返，金門艦持續駐防烏坵。

二百噸的中國運補船，暫泊金門料羅港。（圖由金門海巡隊提供）

金門海巡隊隊員及特勤幹員準備強登中國運補船（右）。（圖由金門海巡隊提供）

金門海巡隊及特勤幹員強登中國運補船，成功控制人、船。（圖由金門海巡隊提供）

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